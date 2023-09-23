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Загарбники аж тікають з окопів: боєць ЗСУ назвав супер-зброю, яка нищить росіян

Аліна Дембіцька
23 вересня 2023, 04:10
Було вже чимало випадків, коли українські штурмовики після правильного вогневого бою дронами-камікадзе заходили на майже пусті позиції і їх займали.
Загарбники аж тікають з окопів: боєць ЗСУ назвав супер-зброю, яка нищить росіян
Боєць ЗСУ назвав супер-зброю, яка нищить росіян / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Українські захисники за допомогою дронів-камікадзе можуть завдати ще більшої шкоди російським окупантам. Так звані FPV-дрони сьогодні не тільки спалюють ворожу техніку, але й "викурюють" загарбників з позицій. Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов, додавши, що така зброя має ще багато інших переваг.

"Хлопці говорять, що FPV-дрон – це зараз найефективніша зброя для того, щоб вибити ворога з окопу. Дрон максимально влучний, ним можна залетіти у вхід бліндажа. Навіть якщо окупант не вбитий і не травмувався, то дрон несе термобаричний заряд, такого навантаження вони не витримують і тікають з окопу", - розповів Фірсов.

За його словами, було вже чимало випадків, коли українські штурмовики після правильного вогневого бою дронами-камікадзе заходили на майже пусті позиції і їх займали.

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"Я вірю, що в нас буде більше цих дронів-камікадзе і ми зможемо значно краще проводити контрнаступальні дії", - зауважив боєць ЗСУ.

Він підкреслив, що перевага дронів-камікадзе у тому, що вони точні, дешеві, а також ними можна швидко навчитися керувати.

"Щодо іншого озброєння, його є багато видів, але питання насамперед у ціні, лімітованій кількості й швидкості постачання. Звичайно й HIMARS дуже ефективний, але він коштує мільйони доларів, боєприпас – сотні тисяч, і нам не продають їх у значній кількості", - зауважив військовослужбовець.

Фірсов також розповів, що дуже ефективною є далекобійна гаубиця М777, оскільки вона може бити на дистанцію 30 км і влучити точно в ціль. До того ж вона зроблена з титанової руди, що робить її на 3 або 4 тонни легшою за аналоги.

"Зі своєї попередньої професії я знаю, що в Україні є величезні запаси титанової руди. Якщо не гаубиці, то комплектуючі до них, які виходять з ладу і які ми змушені відправляти за кордон, ми б самі могли робити, адже сировина у нас є", - підкреслив військовослужбовець.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону росіян. Речник Генштабу Павло Ковальчук повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окрім того, Центр національного спротиву повідомив, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

Нещодавно в ISW заявили, що ЗСУ просунулися на кількох напрямках. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та зміцнюють позиції в цьому районі.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Водночас вона підкреслила, що розвиток подій вимагає інформаційної тиші.

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війна в Україні війна Росії та України
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