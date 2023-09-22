"ЧФ наріжуть як салямі": Данілов назвав окупантам два варіанти виходу з Криму

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов прокоментував ситуацію після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в захопленому РФ Севастополі.
Він вважає, що на ЧФ чекає два варіанти розвитку подій – самоліквідація добровільна або примусова. Про це він написав у Facebook.
"Кращий і безпечний вихід для збереження цілісності майново-господарського комплексу міста Ахтіар (стара назва – Севастополь) і прилеглих територій – добровільне затоплення. Славні російські військові рефлексії - знищення власного флоту при наближенні противника - мають мати тяглість в часі і традицію наступництва", - підкреслив секретар РНБО.
В іншому випадку секретар РНБО не виключать болючі удари по військових об'єктах РФ.
"В іншому варіанті – ЧФ РФ буде нарізатися за принципом салямі: процес болючий, але ЗСУ наносять високоточні удари виключно по об'єктах військової інфраструктури", - додав Данілов.
Раніше були названі нові цілі для ударів по росіянах у Криму. Ситуація в Чорному морі залишається напруженою, підкреслила Наталія Гуменюк.
Раніше в Севастополі по штабу ЧФ було завдано ракетного удару. У штабі Чорноморського флоту утворилася "дірка" після ракетного удару. Підкреслюється, що вибухова хвиля в результаті вибуху була "божевільна".
Нагадаємо, ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.
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