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"ЧФ наріжуть як салямі": Данілов назвав окупантам два варіанти виходу з Криму

Олексій Тесля
22 вересня 2023, 16:50 оновлено 22 вересня, 17:09
Олексій Данилов назвав кращий і безпечний варіант для ЧФ і Севастополя.
Данилов
Олексій Данілов назвав два варіанти для ЧФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов прокоментував ситуацію після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в захопленому РФ Севастополі.

Він вважає, що на ЧФ чекає два варіанти розвитку подій – самоліквідація добровільна або примусова. Про це він написав у Facebook.

"Кращий і безпечний вихід для збереження цілісності майново-господарського комплексу міста Ахтіар (стара назва – Севастополь) і прилеглих територій – добровільне затоплення. Славні російські військові рефлексії - знищення власного флоту при наближенні противника - мають мати тяглість в часі і традицію наступництва", - підкреслив секретар РНБО.

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В іншому випадку секретар РНБО не виключать болючі удари по військових об'єктах РФ.

"В іншому варіанті – ЧФ РФ буде нарізатися за принципом салямі: процес болючий, але ЗСУ наносять високоточні удари виключно по об'єктах військової інфраструктури", - додав Данілов.

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Повідомлення а.Данилова / Facebook/danilov.oleksiy

Раніше були названі нові цілі для ударів по росіянах у Криму. Ситуація в Чорному морі залишається напруженою, підкреслила Наталія Гуменюк.

Раніше в Севастополі по штабу ЧФ було завдано ракетного удару. У штабі Чорноморського флоту утворилася "дірка" після ракетного удару. Підкреслюється, що вибухова хвиля в результаті вибуху була "божевільна".

Нагадаємо, ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.

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Севастополь новини Криму Олексій Данілов війна Росії та України
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