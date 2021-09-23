"Час прокидатися": головні заяви Зеленського на Генасамблеї ООН

Зеленський виступив на сесії Генеральної асамблеї ООН / Фото Reuters

Президент Володимир Зеленський виступив на сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку. Глава держави закликав оживити ООН і оновити її статут, щоб організація стала ефективною і дієво реагувала на глобальні проблеми. Також він закликав усіх членів ООН приєднатися до декларації, ухваленої на саміті Кримської платформи в Києві, та згадав про війну на Донбасі.

Замах на Шефіра - ціна реформ в Україні

Зеленський почав свою промову з того, що розповів про замах на Сергія Шефіра - свого близького друга і першого помічника. Його авто обстріляли під Києвом вранці 22 вересня.

"На першого помічника президента України скоєно замах, 12 пострілів, три - влучили у водія. Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ. На щастя, Сергій живий, на щастя, життю водія нічого не загрожує", - сказав президент.

Зеленський порівняв ООН із "супергероєм на пенсії"

Президент України закликав "оживити" ООН, порівнявши організацію із "супергероєм на пенсії, який забув, що він міг зробити".

Зокрема, Зеленський зазначив, що Організація Об'єднаних Націй "довго чує лише критику" і "звинувачення, що ООН нічого не може" і "стала Лігою Націй".

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"І сьогодні ООН - як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе тягарем, слабким, кволим, непотрібним старим, життя якого пройшло марно", — сказав глава держави і закликав організацію "знову повірити в себе" і "оживити" статут.

Для того, щоби оживити ООН, Зеленський закликав держави-члени "говорити одне з одним просто, чітко, конкретно, а головне — чесно, відверто".

"Тоді ми перестанемо називати Генасамблею ООН "дебатами". Це не дебати. Тому що дебати - це живий діалог. Це активна суперечка різних сторін. Це можливість поставити прямі, відверті запитання. Наприклад, видача сотням тисяч українців на окупованій території України сотень тисяч паспортів іншої держави. Що це, як не доказ міжнародного злочину? Що це, як не доказ безкарності й неповаги до міжнародного права", — сказав Зеленський.

Він також нагадав, що рішення про проведення першої конференції зі створення ООН було ухвалено в 1945 році на конференції в Ялті, яка вже восьмий рік є окупованою разом з Кримом.

"Як ми хочемо оживити ООН, якщо місце, де зароджувалася ідея ООН, окуповане постійним членом Ради Безпеки ООН? Пан Голова 76-ї Асамблеї говорив багато про зміну клімату та захист навколишнього середовища і природи на планеті. У цьому контексті Крим потребує уваги ООН ще більше. З унікальної природи зробили військову базу. Замість фауни і флори там флот і солдати", - обурився президент України.

Світ провалив іспит на COVID і єдність

Зеленський розкритикував великі держави за нерівномірний розподіл вакцин проти коронавірусу і заявив, що під час пандемії COVID-19 світ провалив іспит на єдність.

"Ми всі грали в рівність. Грали в єдність, де одна справа - ділити спільні цілі, а інша - спільно ділити вакцини, які дають життя. Виявилося, що в статтях про рівність, як в рекламі, є зірочка і напис дрібним шрифтом - "всі ми люди, всі в одному човні, але рятувальні шлюпки першими отримають пасажири першого класу", - заявив Зеленський.

Кількість жертв на Донбасі зростає - час прокидатися

Виступаючи з трибуни 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський заявив, що за останні два роки російська агресія на Донбасі забрала життя близько 2 тис. осіб.

"Час прокидатися? Але Україна і не засинала. Це складно зробити під звуки вибухів, під звуки обстрілів на нашому окупованому Донбасі восьмий рік поспіль", — сказав президент.

Зеленський нагадав, що з обранням його президентом України — вже два роки він виступає на Генасамблеї ООН, і два роки доносить світу страшні цифри наслідків російської агресії в Україні.

"У 2019 році я з цієї трибуни сказав: війна в Україні — це понад 13 тис. загиблих, 30 тис. поранених. Уявіть - 1,5 млн людей змушені були залишити свої будинки. Щороку ці цифри звучать в ООН з однією всього лише поправкою - щорічно ці цифри, на жаль, збільшуються. Я говорив про це і в 2020 році, і кажу зараз — в 2021-му. Сьогодні у нас вже майже 15 тис. загиблих", — акцентував глава держави.

"Ось вам ціна свободи. Ось вам ціна незалежності", - підкреслив Зеленський.

ООН і Росія повинні приєднатися до Кримської платформи

Зеленський закликав усіх членів ООН приєднатися до декларації, що була ухвалена на саміті Кримської платформи в Києві. Він дорікнув ООН за те, що організація ухиляється від питання Криму.

Глава держави також заявив, що Кримська платформа відкрита і для Росії.

"І це не іронія і не "тролінг", але цей формат завжди відкритий для Росії. Оскільки в світі ніхто не відчуває себе в безпеці та не може сховатися за міжнародним правом, як за кам'яною стіною", - пояснив президент.

Зеленський закликав світ підтримати звільнення політв'язнів РФ

Володимир Зеленський розповів ООН про затримання заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, що відбулося в Криму на початку вересня. Глава держави закликав організацію допомогти у звільненні його та ще сотень українців, яких незаконно утримує Росія.

"Ось вам ціна свободи слова і боротьби за свої права. Я дуже розраховую на підтримку кожного з вас у питанні звільнення близько 450 українців, які незаконно утримуються на окупованих територіях та території Російської Федерації", - сказав Зеленський.

"Закликаю вас підтримати оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації нашого українського окупованого півострова, які будуть винесені на розгляд Генеральної Асамблеї до кінця року", — додав президент.

Російські вибори на Донбасі - виклик для ООН

Зеленський закликав ООН дієво відреагувати на роздачу російських паспортів на окупованих територіях України, а також проведення в ОРДЛО і Криму виборів до російської Держдуми.

"Що це, як не доказ міжнародного злочину? Що це, як не доказ безкарності й зневаги до міжнародного права? Якщо ООН на це не відреагує дієво, то що це, як не доказ, що оживляти ООН пізно? Але я вірю, що не пізно, і ООН повинна підтримати тих, хто хоче змінити світ на краще", - підкреслив він.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом у США, провів переговори з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем і главою Генасамблеї Абдуллою Шахідом, а також з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і з представниками великого бізнесу та інвесторами.

Під час зустрічі з представниками українських організацій та церков США глава держави пообіцяв українській діаспорі в США запровадити подвійне громадянство.