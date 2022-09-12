ЗСУ звільнили Богородичне на Донеччині: окупанти під час втечі підірвали церкву

ЗСУ звільнили Богородичне на Донеччині/ скрін

Українські військові звільнили від російських загарбників село Богородичне у Донецькій області. Окупанти під час втечі залишали своє озброєння і техніку.

Про це повідомили у Міноборони України у понеділок, 12 вересня, оприлюднивши відео зі звільненого населеного пункту. Зазначається, що від села через окупантів залишилися фактично руїни.

Воїни ЗСУ успішно провели штурм і вжили заходів щодо перевірки території села.

"Після того, як почалися бої на Харківському напрямку, противник почав масово тікати з населеного пункту (Богородичне – ред.). Ми завдавали їм удари під час того, як вони переміщалися і намагалися поїхати з цього населеного пункту. Вони позалишали дуже багато свого озброєння і бронетехніки", – розповідає військовослужбовець ЗСУ Ілля.

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Коли загарбники покидали село, вони підірвали церкву, у якій жили. Саме над дзвіницею руїн цієї церкви українські воїни підняли прапор України після деокупації населеного пункту.

У селі під час окупації залишалися лише двоє місцевих мешканців – Микола і його лежача мати. Старшого брата чоловіка і невістку вбили російські військові.

Наступ ЗСУ на Харківщині

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли у потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, наголосив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Проте війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

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