ЗСУ звільнили Богородичне на Донеччині: окупанти під час втечі підірвали церкву

Втікаючи з села, російські загарбники підірвали церкву, у якій жили.
Українські військові звільнили від російських загарбників село Богородичне у Донецькій області. Окупанти під час втечі залишали своє озброєння і техніку.
Про це повідомили у Міноборони України у понеділок, 12 вересня, оприлюднивши відео зі звільненого населеного пункту. Зазначається, що від села через окупантів залишилися фактично руїни.
Воїни ЗСУ успішно провели штурм і вжили заходів щодо перевірки території села.
"Після того, як почалися бої на Харківському напрямку, противник почав масово тікати з населеного пункту (Богородичне – ред.). Ми завдавали їм удари під час того, як вони переміщалися і намагалися поїхати з цього населеного пункту. Вони позалишали дуже багато свого озброєння і бронетехніки", – розповідає військовослужбовець ЗСУ Ілля.
Коли загарбники покидали село, вони підірвали церкву, у якій жили. Саме над дзвіницею руїн цієї церкви українські воїни підняли прапор України після деокупації населеного пункту.
У селі під час окупації залишалися лише двоє місцевих мешканців – Микола і його лежача мати. Старшого брата чоловіка і невістку вбили російські військові.
Наступ ЗСУ на Харківщині
У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли у потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, наголосив він.
Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Проте війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.
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