Допомога США на паузі: ЗМІ сказали, коли в Україні закінчаться ракети для Patriot

Невідомо, скільки ракет залишилося в українських арсеналах і чи очікуються нові поставки зі США.

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ЗМІ сказали, коли в Україні закінчаться ракети для Patriot / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Defense.gov/John Hamilton

Коротко:

Patriot - ключовий елемент оборони

Patriot - єдина система, що протистоїть балістичним ракетам

Американські системи ППО Patriot - єдиний спосіб захиститися від російських балістичних ракет для України. Але з припиненням військових поставок зі США запас боєприпасів може дуже швидко скінчитися. Про це повідомляє CNN.

За інформацією видання, після призупинення поставок озброєння зі США найбільший виклик для України - це потенційна втрата зенітних ракетних комплексів Patriot, які поки що не мають заміни. Українські військові розповіли CNN, що їхнє головне занепокоєння - не скорочення допомоги на фронті, а відсутність ракет Patriot, які захищають їхні сім'ї та близьких у містах.

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Невідомо, скільки ракет залишилося в українських арсеналах і чи очікуються нові поставки зі США, пише CNN. Однак український чиновник повідомив виданню, що запаси ракет Patriot у Києва можуть закінчитися за кілька тижнів.

Українські військові на передовій також назвали Patriot ключовим елементом оборони, який Україна не може собі дозволити втратити.

Зазначається, що системи Patriot є "вершиною" військової допомоги США Україні і відіграють ключову роль у системі протиповітряної оборони країни. Через ризик їх втрати українські офіційні особи б'ють на сполох.

"Це єдина система, здатна протистояти російським балістичним ракетам. Основний ризик стосується саме забезпечення Patriot - як у плані ремонту, так і технічного обслуговування та боєприпасів для захисту України від балістичних ракет", - цитує CNN прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Військова допомога США - що відомо

Раніше повідомлялося про те, що Сполучені Штати Америки припинили співпрацю з Україною у сфері обміну розвідувальними даними, заявив глава ЦРУ Джон Реткліфф. Як зазначив Реткліфф, він "із нетерпінням чекає на скасування паузи та співпрацю з Україною на шляху до миру".

Нагадаємо, у Трампа пов'язали відновлення допомоги Україні з ходом переговорів. США обговорюють з Україною дату, місце і склад команд для можливих переговорів.

Як повідомляв Главред, журналісти The Washington Post раніше повідомили, що Трамп зупинив допомогу Україні, щоб змусити Київ почати переговори з РФ. Один з американських чиновників заявив, що рішення може бути скасовано, якщо Зеленський, мовляв, продемонструє готовність вести мирний діалог з Москвою.

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ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США та низки країн НАТО. Комплекс взяли на озброєння сорок років тому і відтоді кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (містить у собі: 36 ПУ ЗКР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗКР PAC-3, 216 ЗКР з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС із фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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