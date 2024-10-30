'Схиблені люди': у Зеленського прокоментували ядерні випробування РФ

Михайло Подоляк пояснив, чи буде Україна реагувати на ядерний шантаж РФ.

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Михайло Подоляк прокоментував ядерний шантаж Кремля / Колаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Facebook М.Подоляк, скріншот

Ключові тези Подоляка:

Ядерні випробування РФ - це шантаж

Україна не реагуватиме на це

Чергові "ядерні навчання" країни-агресора РФ за час повномасштабного вторгнення є стандартною російською практикою, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У коментарі РБК-Україна він нагадав про те, що за словами керівництва міноборони РФ, росіяни тренували масований ядерний удар у відповідь на ядерну атаку території Росії.

"Я просто хочу зрозуміти логіку цих трошки схиблених людей. Хто на них збирався нападати? До чого тут ядерна зброя? І до чого тут ваші, скажімо, заходи з тренування своїх стратегічних ядерних сил", - зазначив він.

/ Инфографика: Главред

Водночас представник ОП пояснив, що Україна не реагуватиме на ядерний шантаж РФ.

"Чи буде реагувати на це Україна? Ні. Чи реагуватиме на це демократична коаліція? Ні... Чи буде це впливати на те, що відбувається на лінії фронту?", - каже він.

Водночас співрозмовник переконаний у тому, що Росія використовує всі елементи класичного піар-шантажу. При цьому необхідна більш жорстка міжнародна реакція на ядерний шантаж РФ.

"От були б жорсткі реакції і на ядерну зброю, і на поведінку Росії, і на оновлення міжнародного права, як такого, і на оновлення правил ведення війни. Головне, що потрібно було, щоб європейські компанії та європейські країни не заробляли на Росії ті суми, які вони заробляють", - додав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Ядерний шантаж РФ - останні новини за темою

Раніше диктатор Володимир Путін оголосив про проведення чергового тренування стратегічних сил стримування з практичними пусками балістичних і крилатих ракет. Водночас очільник країни-агресора пригрозив, що Росія й надалі "вдосконалюватиме всі компоненти ядерної тріади".

Нагадаємо, раніше Путіну привиділося створення Україною ядерної зброї. Створити ядерну зброю в сучасному світі не складає особливих труднощів, каже диктатор РФ.

Як повідомляв раніше Главред, у Росії відреагували на чутки про можливе створення Україною ядерної бомби. У Кремлі поскаржилися, що Україна нібито бажає прямої війни НАТО і Росії.

Дивіться відео - Путін залишився без ядерного кийка:

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