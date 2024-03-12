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Поляки заблокували чотири пункти пропуску на кордоні

Єлизавета Бельмас
12 березня 2024, 17:44оновлено 12 березня, 23:40
У Польщі продовжують блокувати проїзд українських вантажівок.
Страйк, кордон
Поляки заблокували чотири пункти пропуску на кордоні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Станом на 12 березня в Польщі триває протест фермерів. Вони перекрили вже чотири пункти пропуску та перекрили там рух вантажівок. Про це повідомив представник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

За словами Демченка, закрито проїзд на пунктах:

  • Шегині
  • Ягодин
  • Угринів
  • Устилуг

"Станом на сьогодні блокування здійснюється на 4 пунктах пропуску. Наразі польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі в напрямку пунктів пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг"", - повідомив представник ДПСУ.

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Також важливо знати, що на деяких із напрямків ("Ягодин", "Шегині") фермери практично не пропускають і автомобілі в Україну. За минулу добу кордон змогли перетнути тільки від 30 до 50 автомобілів.

При цьому, все ще практично безперешкодно можна проїхати на пунктах "Грушів - Будомєж" і "Краковець - Корчова".

Крім іншого, Демченко повідомив, що на ранок 12 березня на зазначених напрямках перебувало близько 1500 вантажівок, найбільша кількість із них була на ПП "Ягодин". До того ж він додав, що відновити протест планують із 13 березня і на пункті "Корчова-Краковець". На ранок черга там склала 500 вантажівок.

При цьому, легкові автомобілі та автобуси вільно можуть перетинати кордон і на їхній рух жодні обмеження не поширюються.

Чому польські фермери блокують кордон?

20 лютого польські фермери розпочали повну блокаду кордону з Україною. Основною проблемою страйкувальники називають "неконтрольований приплив товарів з України, імпортованих під час відкриття кордону ЄС із цією країною".

Протягом усього часу "прикордонних" сутичок сталося кілька гучних інцидентів, коли демонстранти висловлювали антиукраїнську позицію і кидалися на українські фури. В Україні вважають, що російські спецслужби можуть бути причетні до акцій протесту.

Кордон із Польщею

Як повідомляв Главред, 28 лютого представники України та Польщі провели переговори про розблокування кордону. Торговий представник України Тарас Качка у своєму Facebook поділився інформацією про останній раунд переговорів з Польщею щодо розблокування кордону.

Також, у розпал блокади українського кордону Польща активно закуповує російську агропродукцію через територію Білорусі. Тисячі польських вантажівок перевозять до Польщі через білоруський кордон російську агропродукцію, йдеться в розслідуванні, яке публікує в YouTube Українська правда.

До того ж, проблемою польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі. Усі групи українських товарів йдуть через Польщу транзитом. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.

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війна в Україні Польща блокування кордону поляками
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