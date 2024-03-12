Повстанці заговорили про похід на Москву: названо мету і терміни операції у РФ

Плани добровольців не обмежуються тільки двома областями РФ, підкреслив Олексій Барановський.

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Олексій Барановський розкрив плани ЛСР / Колаж: Главред, Фото: Twittеr/a_baranovsky, t.me/s/legionoffreedom

На території РФ почалася спеціальна визвольна операція, яку проводять три підрозділи російських добровольців - Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус (РДК) і Сибірський батальйон.

Як повідомив в інтерв'ю NV доброволець Легіону Свобода Росії Олексій Барановський, повстанцям уже вдалося знищили кілька одиниць бронетехніки ЗС РФ, завдано певної шкоди особовому складу.

Російський доброволець каже, що однією з цілей є зрив виборів президента РФ не тільки на окупованих українських територіях, а й у прикордонних областях - Курській і Бєлгородській.

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"Ми докладаємо зусиль, щоб ці вибори зірвати. Тому що це ніякі не вибори, це черговий етап узурпації влади і становлення повної диктатури путінської банди", - зазначив він.

Водночас співрозмовник уточнює, що плани не обмежуються тільки двома областями РФ.

"Наскільки сил вистачить, настільки ми і відпрацюємо. Якщо вистачить на Курську і Бєлгородську - добре. Якщо вистачить на більше - значить на більше. Можливо, не зараз, але план максимум - це повалення путінського режиму: похід на Москву ніхто не скасовував", - зазначив він.

Представник ЛСР також не виключає, що бойові дії в прикордонних областях РФ можуть тривати кілька тижнів.

"Минулого разу в Бєлгородській області практично два тижні тривали зіткнення тієї чи іншої інтенсивності. Тому подивимося. Я думаю, щонайменше до дня проведення цих "виборів" спати спокійно Курській і Бєлгородській областях ми точно не дамо", - додав Барановський.

Операція повстанців на території РФ

Раніше в Легіоні "Свобода Росії" заявили, що їхні добровольці повністю взяли під контроль смт Тьоткіно Курської області. "смт Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції і кидає важку техніку", - розповіли в ЛСР.

Своєю чергою в "Російському Добровольчому Корпусі" опубліковано відео, де російські солдати залишають свої позиції і тікають. "Солдати путінської армії біжать, виблискуючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і, насамперед, громадяни РФ, покинуті й непотрібні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в РДК заявляли про те, що Росія скукожиться до Підмосков'я. Денис Нікітін переконаний, що на уламках нинішньої РФ може виникнути конфедерація.

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