РФ хоче використати війну в Ізраїлі проти України: в ISW пояснили задум Кремля

У Росії розраховують на те, що через ситуацію в Ізраїлі світ на якийсь час відвернеться від України.

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РФ хоче використати війну в Ізраїлі проти України/ колаж: Главред, фото: скрін

Країна-агресорка Росія спробує використати напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль, щоб просувати свої інформаційні операції, спрямовані на зменшення підтримки України з боку США і Заходу.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони звернули увагу, що в РФ уже звинуватили західні країни у "зневазі до конфліктів на Близькому Сході на користь підтримки України". При цьому в країні-агресорці заявляють, нібито інші країни світу скоро перестануть звертати увагу на Україну.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що США і їхні союзники мали б "не втручатися" у справи РФ і не надавати Україні допомогу, а натомість мали б "займатися" роботою над "палестинсько-ізраїльським врегулюванням".

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При цьому Медведєв також звинуватив Захід у тому, що він нібито заблокував необхідний "квартет" Росії, США, Євросоюзу та ООН, і що саме це начебто призвело до нинішніх подій в Ізраїлі.

Крім цього, російські пропагандисти уже заявляли про вигоду для РФ від війни в Ізраїлі, мовляв, світ на якийсь час відвернеться від України.

Війна в Ізраїлі

Вранці у суботу, 7 жовтня, ХАМАС атакував територію Ізраїлю. Бойовики Сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Десятки бойовиків з ісламістського бойового угруповання ХАМАС увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу. Після цього сили оборони Тель-Авів (ЦАХАЛ) оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Ввечері 7 жовтня повідомлялося, що війська Ізраїлю увійшли до всіх міст біля Сектору Газа. Бойові дії на той момент продовжувалися в 22 осередках. Ізраїльські військові зачищають населені пункти, які раніше сьогодні були захоплені бойовиками ХАМАС.

У ніч на 8 жовтня Ізраїль заявив про початок "довгої і важкої війни", яка триватиме до "досягнення цілей". Також Ізраїль після оцінки ситуації ізраїльськими військовими оголосив про закриту зону у Секторі Гази.

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