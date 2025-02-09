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ЗСУ повернули контроль: генерал розкрив деталі успішних контратак на фронті

Юрій Берендій
9 лютого 2025, 11:44
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Російські окупанти не мають достатньо сил для проведення безперервних наступальних дій, тому застосували іншу тактику наступу, вважає Маломуж.
ЗСУ повернули контроль: генерал розкрив деталі успішних контратак на фронті
Генерал розкрив деталі успішних контратак ЗСУ / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Про що сказав Маломуж

  • Сили оборони України мають перевагу на фронті
  • Українські військові відновили ряд позицій на кількох напрямках
  • Росіяни стягнули на Покровський напрямок 80 тисяч військових

Паузи в наступальних діях російських військ спричинені виснаженням їхніх резервів та ресурсів. Про це в ефірі Еспресо заявив генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005–2010) Микола Маломуж.

Він зазначив, що нині українські військові мають певну перевагу на полі бою. Сили оборони змогли повернути контроль над окремими секторами, зокрема на Курському, Харківському та Куп’янському напрямках, а також відновити кілька позицій у Часовому Яру.

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ЗСУ повернули контроль: генерал розкрив деталі успішних контратак на фронті
Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

"Відповідно також на Покровському напрямку нам вдалось провести ряд контрударів, втім, ворог продовжує частково просуватись. Фактично сьогодні ми спостерігаємо за перемінним складним процесом ведення бойових дій", - розповів Маломуж.

За словами генерала, російські війська не мають реальних шансів захопити весь Покровський сектор, хоча й здійснюють часткове просування на цьому напрямку.

Микола Маломуж зазначив, що саме в цьому районі ворог зосередив максимальні зусилля, стягнувши понад 80 тисяч військових. Проте кількість атак на позиції ЗСУ зменшилася, оскільки російські ресурси виснажуються. Ворог не має достатньо ударних сил для безперервного наступу, тому періодично робить паузи, а потім відновлює штурмові дії. Така тактика характерна не лише для Покровського, а й для Запорізького та Курського напрямків.

"Таким чином вони намагаються хоча б трішки покращити свої позиції. Однак, перспектив захоплення всього Покровського сектору вони не мають", - додав він.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація на Куп'янському напрямку продовжує загострюватися. Російським військам вдається розширювати плацдарм поблизу Дворічної, а спроби стабілізувати обстановку поки що не дали результату. Про це повідомив військовий аналітик Богдан Мірошников.

У Курській області російські окупанти змінили тактику штурмів: якщо раніше основний акцент робили на використанні техніки, то тепер активно застосовують піхоту. У боях також беруть участь північнокорейські військові. За даними 47-ї Окремої штурмової бригади, 8 лютого ворог здійснив серію атак одночасно на кількох напрямках.

На відміну від ситуації на Покровському та Торецькому напрямках, у Курській області ЗСУ демонструють помітні успіхи. Військовий аналітик Олексій Гетьман припустив, що одним із перспективних варіантів могло б стати розширення контролю і на інші території РФ.

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Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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