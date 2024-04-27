Відведення танків Abrams з фронту: у ЗСУ різко спростували заяву

Танки чудово показують себе на полі бою й ЗСУ не збираються ховати від ворога те, що нищить його.

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У ЗСУ розповіли про танки Abrams на фронті / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Збройні сили України спростували інформацію видання Associated Press про те, що Україна нібито відвела американські танки Abrams з поля бою.

"Танки чудово показують себе на полі бою й ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. А тим більше - залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки", - йдеться у повідомленні 47-ї окремої механізованої бригади у Telegram.

Військові наголошують, що не коментують, з якою метою, куди і що саме перекидають ЗСУ.

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"Це не те, що ми будемо коментувати публічно. Просимо довіряти лише перевіреній інформації та перед публікаціями матеріалів звертатися за офіційними коментарями до пресслужби!", - наголосили в бригаді.

Танк M1 Abrams M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав. Названий на честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" наразі є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 т. За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій. М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка. Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.

З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Україна втратила перший танк M1 Abrams. ЗСУ втратили на фронті перший танк M1 Abrams, який був поставлений Сполученими Штатами Америки в рамках військової допомоги Україні. Всього в українських військових була 31 така бойова машина.

Видання Associated Press заявило, що Україна відводить з поля бою танки Abrams. Використання окупантами розвідувальних і ударних дронів ускладнило для України захист танків. За даними AP, п'ять із 31 танка вже втрачено.

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