В Україні масштабна повітряна тривога: РФ атакує ракетами країну

Уночі, 24 березня, Україну охопила масштабна повітряна тривога через ворожу атаку із застосуванням крилатих ракет і ударних БпЛА.
Як повідомляють Повітряні сили, майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу через атаку Росії із застосуванням крилатих ракет і ударних БПЛА типу "Шахед".
Повітряні Сили повідомляють про направлення ракет на Полтавську область.
"Крилаті ракети через Сумську область у напрямку Полтавської", - повідомили ПС.
Загроза крилатих ракет для Київщини.
Крім того, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про підвищену ракетну небезпеку для області.
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Ракетна атака по енергосистемі України в ніч на 22 березня
У ніч на 22 березня РФ била ракетами і дронами по Україні. Були вибухи в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та інших населених пунктах. Зокрема, РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю - було атаковано об'єкт інфраструктури та будинки.
Пізніше стало відомо, що РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС - найбільшої ГЕС України. На станції спалахнула пожежа.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ вночі випустила 60 "Шахедів" і 90 ракет різних типів. У Повітряних силах розповіли, що сили ППО знищили 92 повітряні цілі зі 151 - збито 55 "Шахедів" і 37 ракет. Зазначається, що в ніч на 22 березня російські окупанти завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України.
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що РФ може продовжити удари по енергосистемі України - в ISW назвали мету окупантів. Російські загарбники намагаються використати на свою користь те, що через затримку з допомогою від західних партнерів Україна не може зміцнити своє ППО.
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