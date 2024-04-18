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Вибухи на Івано-Франківщині: РФ атакувала Захід України десятками дронів

Юрій Берендій
18 квітня 2024, 08:58
За даними ОВА, ціллю російської атаки "Шахедами" стали об'єкти критичної інфраструктури на території Івано-Франківської області.
Вибухи на Івано-Франківщині: РФ атакувала Захід України десятками дронів
Унаслідок падіння уламків виникли пожежі - деталі масованого удару РФ / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса, скріншот із відео

У ніч на 18 квітня російські окупанди здійснили атаку по території України із застосуванням БпЛА типу "Шахед". Зокрема, масштабні вибухи чули мешканці Івано-Франківської області. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму Телеграм-каналі повідомив, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.

"Цієї ночі ворог знову атакував. Десятки дронів країна-терорист випустила по Заході Україні. Не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей", – йдеться у повідомленні Марцінківа.

Дивіться відео про наслідки російської атаки по Івано-Франківщині:

відео дня
Вибухи на Івано-Франківщині: РФ атакувала Захід України десятками дронів
Фото: скріншот

Він зауважив, що вдалося уникнути жертв від ворожої атаки. Також він висловив подяку силам ППО за їхню велику працю у забезпеченні нашого захисту.

Водночас, очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у своєму Телеграм-каналі зазначила, що ціллю російської атаки дронами по території області стали об'єкти критичної інфраструктури.

"Усі повітряні цілі знешкоджені. Унаслідок падіння уламків виникли пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють відповідні служби. Ситуація контрольована", - написала вона.

Скільки "Шахедів" вдалось збити

За даними Повітряних Сил ЗСУ в ніч на 18 квітня РФ атакувала Україну 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

"Усі 13 "Шахедів" збито в Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях", - повідомив у своєму Телеграм-каналі командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Вибухи на Івано-Франківщині: РФ атакувала Захід України десятками дронів
Що відомо про БпЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по Україні - наслідки для енергетики

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 квітня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні, спрямований на енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Генеральний директор компанії "ДТЕК" Максим Тимченко зазначив, що наразі у сфері енергетики склалася найскладніша ситуація з початку війни.

Галущенко застеріг, що Росія продовжує масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, тому українцям необхідно бути готовими до будь-яких сценаріїв цієї весни та літа. Він підкреслив, що загальна ситуація в енергетиці та ризик можливих вимкнень залежатимуть від обстрілів російських окупантів.

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