Patriot продовжує бойову роботу поблизу фронту: Олещук зробив важливу заяву

Олещук нагадав, що й українські льотчики щодня виконують бойові завдання, героїчно знищуючи окупанта.

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Олещук заявив про успішну роботу Patriot на фронті / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/ComAFUA

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що зенітні ракетні підрозділи, зокрема і Patriot, продовжують виконувати бойові завдання у визначених районах прифронтових територій.

Командувач Повітряних сил зазначив у Telegram, що ворог продовжує атакувати Україну на різних напрямках керованими авіабомбами та авіаційними ракетами. Повітряні сили залучають всі засоби та інструменти, щоб тримати російську авіацію на відстані, сковувати дії російських "сушок" та знищувати противника.

"Запевняю, зенітні ракетні підрозділи, зокрема і Patriot, продовжують виконувати завдання у визначених районах прифронтових територій", - написав він. відео дня

Олещук нагадав, що й українські льотчики щодня виконують бойові завдання, героїчно знищуючи окупанта.

Генерал-лейтенант подякував "усім, хто в строю, усім, хто допомагає" та насамперед відзначив величезний вклад тисяч добровольців у збереження майбутнього українського народу.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Нагадаємо, що росіяни заявили про знищення Patriot в Україні. Американські аналітики Інституту вивчення війни не можуть підтвердити, що окупаційні війська знищили в Україні американську систему ППО Patriot.

У ЗСУ розкрили тривожну ситуацію в силах ППО. Українська система протиповітряної оборони потребує посилення, заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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