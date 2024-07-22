Польща може збивати ракети РФ над Україною: в ОП розкрили деталі переговорів

Комунікація триває і на рівні держав-членів НАТО, підкреслив Ігор Жовква.

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Польща може збивати ракети РФ над Україною / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив про те, що триває комунікація щодо можливості збиття Варшавою російських ракет, які летять над територією України в бік Польщі.

Відповідна комунікація триває з Польщею та на рівні держав-членів НАТО. Жовква зазначив, що це питання розглядається технічно та юридично, очікуються конкретні результати, передає УНН.

Водночас він наголосив, що комунікація, яка триває, має бути тихою.

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"Президент України порушував це питання під час Ради Україна-НАТО, не можу розкривати всіх деталей, але безумовно триває співпраця з Польщею", - уточнив представник ОП.

Він зазначив, що Польща свою позицію змінює з деяких питань, які звучать у публічному просторі.

"Звучить, що Польща не підтримує це питання, але потім ухвалюються відповідні рішення уряду... Тому слідкуймо за новинами, комунікація триває, і комунікація триває і на рівні держав-членів НАТО, і на рівні Генсека НАТО чинного. Тому робота триває, вона просто має бути тихою, тому коли будуть результати ви їх неодмінно побачите", - додав Жовква.

Хто такий Ігор Жовква? Ігор Жовква — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол. Кандидат політичних наук (2005). Доцент (2014). Керівник Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України (з 2014). Заступник Керівника Офісу Президента України з 10 вересня 2019 року, пише Вікіпедія.

Раніше в Польщі не виключили збиття ракет РФ над Україною. У Польщі прокоментували можливість збивати російські ракети, що прямують до території Польщі, ще в українському повітряному просторі.

Нагадаємо, раніше польський прем'єр Дональд Туск допустив можливість збиття російських ракет над територією України, якщо ті летять у напрямку Польщі.

Однак згодом з'явилася інформація, що Польща не збиватиме ракети над Україною, що летять у напрямку Заходу, оскільки у Варшаві немає з цього приводу одностайної думки. Про це заявив глава МО країни Владислав Косиняк-Камиш. У США ідею президента Володимира Зеленського та польського прем'єра Дональда Туска теж не підтримали.

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