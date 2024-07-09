Польща може збивати ракети РФ над Україною: у Держдепі зробили заяву

Меттью Міллер прокоментував заяву польського прем'єра Дональда Туска.

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Польща може збивати повітряні цілі РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Союзники можуть обговорити на саміті НАТО у Вашингтоні потенційне збивання російських ракет, які летять у напрямку Польщі під час атак на Україну.

Про це під час брифінгу заявив представник Держдепу Сполучених Штатів Меттью Міллер.

"Я не маю інформації про жодні зміни в політиці США чи НАТО, про які можна було б оголосити сьогодні, але очевидно, що кожного разу, коли член НАТО хоче порушити питання політики, він має змогу зробити це й обговорити його з іншими главами держав", - заявив речник. відео дня

Таким чином він прокоментував заяву польського прем'єра Дональда Туска щодо можливості збиття російських ракет, які летять у напрямку Польщі.

Що відомо про план Польщі

Нагадаємо, польський прем'єр Дональд Туск допустив можливість збиття російських ракет над територією України, якщо ті летітимуть у напрямку Польщі. Про розробку відповідного механізму йшлося на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Варшаві, 8 липня.

Зеленський зазначив, що цей пункт міститься в підписаних із Польщею спеціальних домовленостях.

Зі свого боку, прем'єр Туск уточнив, що йдеться про ракети і снаряди, які прямують до Польщі, але ще перебувають в українському повітряному просторі. Цю ідею, вважає Туск, мають підтримати й інші члени НАТО.

Що таке крилата ракета? Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.

В даний час є безпілотною зброєю.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення російські ракети неодноразово порушували повітряний простір Польщі та поверталися на територію України.

Однак Варшава відмовлялася збивати російські цілі, оскільки це нібито загрожувало ескалацією і залученням у війну країн НАТО. Збройні сили Польщі лише піднімали авіацію і фактично "проводжали" ракети, що прямували атакувати українські міста.

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі, є жертви і поранені. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цього медзакладу.

/ Инфографика Главреда

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