"Це самооборона": у Польщі не виключають збиття ракет РФ над Україною

У Польщі прокоментували можливість збивати російські ракети, що прямують до території Польщі, ще в українському повітряному просторі.

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У Польщі розглядають можливість збиття російських ракет над Україною / Колаж: Главред, фото: flickr

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію України щодо збиття ракет країни-агресора Росії в межах українського повітряного простору.

Як передає BBC його слова в інтерв'ю Американському інституту підприємництва у Вашингтоні, цю пропозицію Польща та Україна включили до спільної оборонної угоди між двома країнами, яка була підписана під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави 8 липня.

Сікорський зазначив, що на цьому етапі це все ще ідея і в угоді вказано, що польська сторона її вивчатиме. Очільник МЗС Польщі підкреслив, що його країна є прифронтовою державою і ракети РФ порушують її повітряний простір.

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"Наша дилема полягає в наступному. Якщо ми будемо збивати їх лише тоді, коли вони входять у наш повітряний простір, то уламки становлять загрозу для наших громадян і для нашої власності. А українці кажуть: "Будь ласка, ми не заперечуємо, робіть це над нашим повітряним простором, коли є неминуча загроза їхнього входу на територію Польщі", – сказав він.

Сікорський називає збиття російський ракет в українському просторі самообороною, але наразі остаточно не підтверджує, що Польща ухвалить таке рішення.

Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Заяви Польщі в контексті російсько-української війни

Напередодні польський премʼєр Дональд Туск допустив можливість збиття російських ракет над територією України, якщо ті летять у напрямку Польщі.

Однак згодом з'явилася інформація, що Польща не збиватиме ракети над Україною, що летять у напрямку Заходу, оскільки у Варшаві немає з цього приводу одностайної думки. Про це заявив глава МО країни Владислав Косіняк-Камиш. У США ідею президента Володимира Зеленського та польського премʼєра Дональда Туска теж не підтримали.

Раніше стало відомо, що Польща планує передавати Україні електроенергію, яку отримуватиме від спалювання польського вугілля без виплат за викиди у повітря шкідливих речовин.

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