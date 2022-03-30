"Труси, зрадники": зведений загін ОМОНу з РФ відмовився воювати в Україні

Полонені російські військові

Окупанти РФ з числа спецзагонів ОМОНу з Сибіру, які беруть участь у бойових діях в Україні, подали рапорти на демобілізацію.

Відповідний запис розмови командира з групою бійців опублікували на YouTube-каналі Популярна політика.

"Нам надіслали аудіозапис, на якому нахабний офіцер намагається психологічно тиснути на омонівців, які відмовляються брати участь у путінській війні і хочуть повернутися додому в Сибір. Він звинувачує їх у боягузтві, малодушності, зраді. Погрожує, що вони не зможуть нікуди влаштуватися, будуть покриті ганьбою і підпадуть під нагляд ФСБ", - йдеться в повідомленні.

При цьому командир омонівців обіцяє демобілізованих відправити додому "з ганьбою". Звернемо увагу, що те, що відбувається він не соромлячись називає війною.

В якості аргументу офіцер каже, що у угруповання спецназівців всього лише 445 поранених (число убитих за російськими законами називати заборонено). У той час як, наприклад, у ВДВ – "в десятки разів більше", тобто, як мінімум, 9 тисяч. Він також говорить, що "і в інших угрупованнях (тобто різних родах військ – ред.) втрати набагато більші".

Додамо, що судячи з усього 11 спецназівців з російської республіки Хакасія подали рапорт про демобілізацію ще під час перебування російських частин у Смоленську, ще 11 хакаських спецназівців – вже під час війни. Такі ж рапорти подали і вже поїхали спецпризначенці Приморського краю та Єврейської автономної області, інші представники регіональних Омонів. Причому в деяких випадках-поїхали всім загоном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Краснодарі 12 бійців ОМОНу категорично відмовилися їхати на війну в Україну. Вони аргументували своє рішення незаконністю наказу.

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