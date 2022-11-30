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Повністю відремонтувати енергосистему України цієї зими неможливо: у ВР назвали терміни

30 листопада 2022, 15:13

Україна відновлює енергосистему як за рахунок своїх резервів, так і за допомогою міжнародних партнерів.

Андрій Герус, відключення світла
Повністю відремонтувати енергосистему України цієї зими неможливо / УНІАН

Україна не зможе цієї зими відремонтувати всі енергооб'єкти, які були пошкоджені російськими ракетними ударами.

Для ремонту потрібне обладнання, виготовлення якого займає не менше 6 місяців, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

За його словами, Україна відновлює енергосистему як за рахунок своїх резервів, так і за допомогою міжнародних партнерів.

"Обладнання, яке знаходиться на складах у наших європейських партнерів, вже їде в Україну, його швидко передають. Однак протягом цієї зими відновити всі пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури неможливо. Українська енергосистема знаходиться під постійними обстрілами російських окупантів, в Європі немає такої кількості обладнання, яке вимагає Україна, для його виготовлення необхідно не менше 6 місяців", – сказав Герус.

Він також додав, що не все європейське обладнання підходить для енергосистеми України.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області були "Прильоти".

Заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного зникнення електроенергії в більшій частині областей країни, 16 регіонів знову були запитані станом на ранок четверга, 24 листопада.

Пізніше, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що енергосистема України вже пройшла найскладніший етап після масованої атаки з боку РФ. У всі області вже подана електроенергія, тому найближчими днями в Україні введуть планові відключення світла, замість аварійних.

У Forbes розповіли про треки Уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Андрій Герус відключення світла
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