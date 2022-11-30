РФ веде розвідку і шукає нові об'єкти: в ГУР розповіли про підготовку ворога до нової ракетної атаки

Завдання ГУР - попередити ракетну атаку окупанта, - Скібіцький / Міноборони РФ

Окупант Росія не залишає намірів завдати нового масованого ракетного удару по території України. Ворог веде розвідку цілей і готує свої ракети до застосування. У загарбників закінчуються ракети, тому вони використовують старі запаси часів СРСР. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що на сьогоднішні ситуація стабільна. Росіяни проводять планові польоти своєї стратегічної авіації на сході України. Вони ведуть дорозвідку і розвідку нових цілей.

"Ми спостерігаємо, як тільки буде вихід додаткових сил і засобів Чорноморського флоту з носіями "Калібр", якщо буде зліт стратегічної, дальньої бомбардувальної авіації - то наше завдання своєчасно попередити (ракетну атаку), - сказав Скібіцький.

За його словами, загарбники ведуть дорозвідку і розвідку нових цілей.

"По-перше, (окупантами) здійснюється дорозвідка тих об'єктів, по яких наносилися удари. По-друге-це класичний підхід, вивчаються ті райони, цілі, по яких буде завдано удару. І третє - це підготовка, зосередження ракет, їх підготовка до бойового застосування, що вимагає часу", - пояснив представник ГУР.

Також він акцентував увагу на тому, що в РФ скорочуються запаси ракет, внаслідок чого загарбники користуються запасами часів СРСР. Для цього потрібен час, щоб підготувати і обслуговувати ракети перед їх застосуванням.

"Ми реально бачили, коли РФ застосовувала крилаті ракети Х-22 і досить великий відсоток підривався в повітрі. Я вже не кажу про те, що деякі не досягали цілей. Відповідно, потрібен час і підготовка, щоб застосувати старе озброєння", - підкреслив Вадим Скібіцький.

Ракетні удари РФ по Україні

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат раніше заявив, що Росія в будь-який момент може завдати масованого ракетного удару. Агресор б'є ракетами з певною періодичністю - раз на тиждень. Не виключено, що така схема буде зберігатися.

Також Ігнат говорив про те, що з початку повномасштабного військового вторгнення РФ випустила по Україні понад 4000 ракет, і це не рахуючи ударів С-300 і реактивними системами залпового вогню. На думку представника ПС ЗСУ, війна переходить на інший рівень, і Україні потрібне посилення ППО.

Керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що війська РФ цього тижня можуть завдати нового масованого ракетного удару по території України. Депутат закликав українців заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період.

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