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Зеленський оголосив про готовність Путіна визнати "ЛДНР": РФ ризикує вийти з "Мінська"

17 лютого 2022, 17:49

Росія підвищує ставки і веде окупований Донбас шляхом Придністров'я, вважає Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський
Путін дійсно може визнати "ЛДНР" - Зеленський / УНІАН

Російський глава держави Володимир Путін може визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі. Росія висуває умови Заходу щодо ситуації з Україною та НАТО, тим самим підвищуючи ставки. Однак визнання окупаційних адміністрацій у ОРДЛО означатиме вихід Москви з Мінських угод в односторонньому порядку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

У інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що Росія дійсно йде шляхом підвищення ставок в ситуації з пред'явленням нових умов Заходу щодо української держави і Північноатлантичного альянсу. Але визнання "ЛДНР" призведе до виходу Москви з "Мінська", причому в односторонньому порядку.

читайте такожВизнання Путіним "ЛДНР" - реальний сценарій: на Україну очікує шантаж щодо Донбасу"Так, я вважаю, що підвищуються ставки. Росія висуває партнерам умови з приводу України та НАТО. А ті якось з ним ведуть перемовини, сподіваюся, відстоюючи наші інтереси. Думаю, люди підвищують ставки. Але визнання так званих "ЛДНР" - це односторонній вихід з "Мінська", - вважає Зеленський.

Також він зазначив, що ситуація з Донбасом нагадує події Придністров'я, і тут немає чого-небудь нового. Або Росія підвищує ставки, або вирішила закрити кейс так званих "ДНР" та "ЛНР".

"Це дуже схоже на Придністров'я. У цьому я не побачив від РФ жодного новаторського ходу. Або вони підвищують ставки, або хочуть вже закрити цей кейс, мовляв, ну не вийшло, буває", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Плани Росії щодо визнання "ДНР" та "ЛНР"

Держдума Росії 15 лютого ухвалила постанову про звернення до президента Володимира Путіна щодо визнання "державності" та "суверенітету" так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі. Рішення підтримав 351 депутат.

Верховна Рада звернулася до міжнародного співтовариства з проханням не визнавати так званої "незалежності" ЛДНР". Парламент закликав світ підтвердити територіальну цілісність і засудити дії Росії.

Президент Росії Володимир Путін, коментуючи ситуацію з рішенням Держдуми щодо "ЛДНР", заявив, що Москва прихильна Мінським угодами в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков також сказав, що постанова Держдуми щодо "ЛДНР" не відповідає "Мінську".

В Офісі президента України підкреслили, що голосування Держдуми РФ щодо визнання "ДНР" та "ЛНР" є кроком у напрямку ескалації та ускладнення ситуації у Європі. При цьому Москва, таким чином, демонструє наміри щодо виходу з "Мінська". В ОП закликали негайно відреагувати на результати голосування Думи.

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