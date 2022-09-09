"Навіть не Крим": Подоляк зізнався, що стане переломним моментом у війні

Подоляк розповів про переломний момент у війні / Колаж Офіс президента, УНІАН

Переломним моментом у війні проти РФ стане навіть не деокупація Криму, а звільнення Донецька і Луганська. Тільки після цього можна буде прогнозувати, коли закінчиться війна, сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEДом.

Коментуючи контрнаступальні дії ЗСУ на Харківському напрямку і на півдні, Подоляк сказав, що "сьогодні відбувається не перелом – сьогодні відбувається те, що й має було відбуватися".

"Україна показує, як вона буде воювати, як вона буде звільняти території, включаючи Крим. Це будуть абсолютно продумані і стратегічно, і тактично заходи на різних напрямках", - сказав Подоляк.

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На думку радника голови ОП, остаточний перелом, після якого стане зрозуміло, що з РФ будуть відбуватися "фундаментальні трансформації", станеться після того, як впаде один з двох ключових для РФ міст – Донецьк і Луганськ.

"Ось в цей момент, власне, все і закінчиться. Ми зможемо вже чітко математично прогнозувати, коли закінчиться війна. Це питання навіть не Криму, а питання Луганська і Донецька. Це надзвичайно важливо, тому що навколо цих двох міст й побудована вся ця риторика дивних суб'єктів з РФ, які розповідають про якесь бомбардування Донбасу",-сказав Подоляк.

Нагадаємо, раніше раніше екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, щоб Захід постачав зброю в достатніх обсягах. За його словами, українці були неймовірно стійкими і винахідливими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія.

Також він переконаний, що США повинні бути готовими до того, що Росія скоро розвалиться у тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Він нагадав, що світ не був готовий і не очікував розвалу СРСР.

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