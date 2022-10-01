Полковник ЗСУ озвучив тривожний прогноз щодо взяття Одеси в "котел"

Росіяни можуть взяти Одесу в" котел " / Фото Reuters

Після завершення "зернового договору" в кінці жовтня війська РФ можуть атакувати з моря Одесу, повідомив військовий експерт, полковник Збройних сил України в запасі і військовий льотчик-інструктор Роман Світан у YouTube.

Також він припустив, що 20-тисячне угруповання окупантів на правобережній частині Херсонської області не збирається залишати Херсон і може рушити в бік Одеси, попри всі зусилля ЗСУ зі знищення ворожого угруповання на Херсонському напрямку.

"Брати Миколаїв їм немає сенсу. Вони (росіяни) будуть його обходити, якщо буде поставлено таке завдання", – зазначив він.

За словами Світана, далі росіяни підуть або на порт "Південний", або на Вознесенськ, а звідти – на переріз траси Київ-Одеса, аби зробити спробу взяти Одесу в котел.

При цьому експерт акцентував увагу на розгойдуванні ситуації в Молдові і останніх ударів РФ по Одесі іранськими дронами-камікадзе.

Ескалація на фронті

На фронті в Україні найближчим часом слід очікувати ескалації. Це станеться через те, що в Росії провели мобілізацію і окупанти намагатимуться робити певні кроки, однак ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.

"Росія намагатиметься завдати максимальної шкоди. Але і ми віримо в наші ЗСУ, ми розуміємо, що відбувається на фронті. Я хочу зауважити, що перед засіданням РНБО відбулося засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Ми вдячні всім, хто на Харківському, Луганському напрямках рухається вперед. Вдячні тим, хто захищає Донецький напрямок та інші. Ми розуміємо, що відбувається на фронті. Наші війська готові до будь-якого розвитку подій. Ми вважаємо, що найближчим часом буде спроба ескалації з боку РФ, адже у них відбувається мобілізація", — заявив Данілов.

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник голови МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе призвати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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