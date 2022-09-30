Посилення для ЗСУ: Резніков поговорив з главою Пентагону та анонсував 'хороші новини'

Олексій Резніков анонсував "Хороші новини" / Facebook Резніков, DVIDSHUB Flickr

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Сторони обговорили актуальну ситуацію на передовій і Ramstein 6. Про це глава Міноборони повідомив у своєму Twitter.

Він уточнив, що під час телефонної розмови з Ллойдом Остіном обговорювалася ситуація на передовій, Ramstein 6 і способи посилення можливостей ЗСУ.

"Хороші новини будуть оголошені найближчим часом. Ллойд Остін III підтвердив, що США не визнає "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України. Українська армія буде продовжувати використовувати зброю, щоб деокупувати нашу землю", - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше Резніков прокоментував ймовірні відповідні дії української сторони після початку в РФ тотальної мобілізації.

Він пояснив, що плануванням операцій і їх проведенням на місцях займаються командувачі за напрямками, а бачення глобального розвитку подій визначає Головком Валерій Залужний і весь Генштаб.

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