УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Заморозка бойових дій": експерт повідомив про наслідки для України

Юрій Берендій
6 жовтня 2023, 05:30
Через заморозку бойових дій можливий початок більших переговорих процесів з Росією, зокрема щодо обміну полоненими, вважає експерт Віталій Кулик.
Зеленський, Путін
Експерт відповів до чого приведе заморозка бойових дій / Колаж Главред, фото: Офіс президента, depositphotos.com

Внаслідок зменшення підтримки України з боку союзників цілком можлива так звана заморозка бойових дій, яка призведе до початку переговорів з росією за певними кейсами.

"Мова йде не про великий переговорний процес про мир, а, наприклад, про обмін полоненими "всіх на всіх", створення певних зон для переміщення людей, зниження інтенсивності обстрілів, повернення до зернової угоди з виконанням "хотілок" Росії. Це песимістичні сценарії, але будь-яка заморозка лише посилює вірогідність появи "чорних лебедів", які гніздяться в Україні. Тому будь-які конструкції, які нам намагаються нав'язати в цій грі, закінчуються несподіваними асиметричними ситуаціями, які їх руйнують", - зазначає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтервʼю Главреду.

Експерт також проводить аналогію із переговорами у Стамбулі, під час яких Кремль намагався втягнути Україну у так звану зернову угоду версії 3.0.

відео дня

"Ні до чого хорошого для РФ це не призвело – навпаки, асиметричні дії, події на фронті, у глобальній сфері, заколот Пригожина, якого ніхто не очікував руйнували всі ці конструкти, які нам намагалися нав'язати", - вказав експерт.

Віталій Кулик також зазначає, що внаслідок тиску на Україну в питанні переговорів із Росією, варто чекати чергового геополітичного дива.

"Я думаю, що і тоді, коли нас спробують підштовхнути до якихось переговорів з росіянами, ми можемо опинитися перед фактом геополітичного дива, якого ніхто не очікував", - резюмував експерт.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Переговори з Росією

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що на думку міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, Україна і Росія сядуть за стіл переговорів навесні 2024 року. В Італії думають, що переговори нібито почнуться, бо Україна та РФ "вичерпають свої ресурси".

У свою чергу полковник запасу Роман Світан вважає, що на даний момент категорично не можливий варіант, при якій офіційний Київ піде на мирні переговори з країною-агресором РФ (навіть під тиском західних країн).

Сам же президент Володимир Зеленський заявив, що зараз "поганий момент" для переговорів з країною-агресором Росією. Глава держави емоційно готовий до тривалої війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Зеленський Володимир Путін мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

Байден знайшов "новий спосіб" відправляти допомогу Україні: у Politico дізналися деталі

Байден знайшов "новий спосіб" відправляти допомогу Україні: у Politico дізналися деталі

06:45 Світ
Вбита вся сім'я перепохованого військового: в Грозі збільшилася кількість загиблих

Вбита вся сім'я перепохованого військового: в Грозі збільшилася кількість загиблих

23:21 Україна
Скандал з поставками зброї: президентка Словаччини "дала задню"

Скандал з поставками зброї: президентка Словаччини "дала задню"

22:27 Світ
Всі головні новини

Останні новини

06:55

Тільки генії знайдуть кота на картинці за 16 секунд: неперевершена оптична ілюзія

06:45

Байден знайшов "новий спосіб" відправляти допомогу Україні: у Politico дізналися деталі

06:35

Чому не можна казати "підніматися вгору" та "офіційні документи": пояснення АвраменкаВідео

06:10

Про долю Донбасу після війниПогляд

05:30

"Заморозка бойових дій": експерт повідомив про наслідки для України

Чим вбили 51 людину та версія про навідника: всі деталі ракетного удару по ГрозіЧим вбили 51 людину та версія про навідника: всі деталі ракетного удару по Грозі
05:00

Три причини, чому треба мити підлогу з сіллю: відповіді, яких ви не знали

04:20

Експерт розповів, підтримку яких європейських сил Україна повинна зберегти

03:30

Чим вмитися 7 жовтня, щоб бути здоровим весь рік: прикмети і заборони дня

02:46

Латекс і міні: онука путініста Боярського ледь втримала потужний "талант" в топі

Реклама
02:16

"Стадо баранів йде на бойню": Світан оцінив шанси того, що армія РФ повалить Путіна

02:00

Знайдіть дівчину серед фламінго за 8 секунд: ця головоломка заморочить вам голову

01:40

"Критичний момент" у допомозі від Заходу: експерт пояснив, що це означатиме для України

05 жовтня, четвер
23:21

Вбита вся сім'я перепохованого військового: в Грозі збільшилася кількість загиблихФото

22:31

Підірвали себе гранатами: Путін видав безглузду маячню про загибель Пригожина

22:27

Скандал з поставками зброї: президентка Словаччини "дала задню"

22:17

"Вона неймовірна": молодий баскетболіст вперше заговорив про роман з Шакірою

22:17

"Від брата лишились лише ноги": чоловік в Грозі втратив маму, брата та невісткуФото

22:04

Київ виконав всі необхідні роботи, щоб опалювальний сезон стартував вчасно - Кличко

21:25

Дружина Брюса Вілліса розповіла, чи розуміє той, що невиліковно хворий

21:21

Шопінг за $1 мільйон: пропагандисти зганьбилися фейком про Олену Зеленську

Реклама
21:19

Весь графік червоний: Україну накрила сильна і затяжна магнітна буря

21:03

Пишне цвітіння гарантоване: чим підгодувати орхідеї для кращого зростання

21:03

Путін зганьбився "казковими" цифрами по втратах ЗСУ

20:47

Українцям повернуть гроші за ремонт зруйнованого в ході війни житла: Рада прийняла закон

20:32

Favbet підтримав створення комплексної системи запобігання ігровій залежності в Україні

20:13

Яке сьогодні свято 6 жовтня: кого потрібно привітати в цей день

20:11

Це були похорони військового: тіла загиблих в селі Гроза понівечені і розірваніФото

19:43

Мобілізація: адвокат оцінив, чи зможуть в Україні вручати електронні повістки

19:39

Німеччина пообіцяла Україні більше Patriot

19:29

Буде скажений вітер та дощі з грозами: де погода стане найгіршою

19:18

Надя Дорофєєва зізналася, чому не може мати дітей від Міші Кацуріна

19:10

Росіяни різко активізувалися, під Мар'їнкою йдуть жорстокі бої - Сили оборони

19:10

У РФ вже немає можливості захищати залишки свого флоту в КримуПогляд

19:01

Що не можна робити 6 жовтня, щоб не втратити гроші: прикмети і заборони дня

18:43

Новий фільм від Netflix вводить людей у стан стресу: на що скаржаться глядачі

18:37

Чи вигідно зараз ставити газову установку на авто: коментар експерта

18:30

Створять спеціальний закон: в Раді повідомили умову проведення виборів в Україні

17:56

Потап показав кохання з NK після її "самотнього" концерту

17:55

Чи уріжуть республіканці допомогу Україні у разі перемоги: експерт відповів, чого чекати від Трампа

17:45

Бій на морі: ГУР розкрило унікальні деталі висадки в Криму

Реклама
17:43

"Бомби падають": зірка "Секретних матеріалів" закликала допомогти українським дітям

17:42

Навколооборонні фірми хочуть незаконно вивести з бюджету 6 млрд грн – експерт

17:30

Як щось змінити у своєму житті за 18 хвилин: порада психолога Наталії Холоденко

17:20

РФ зібралася воювати до 2025 року: експерт пояснив, на що розраховує агресор

17:15

99% людей не справляються за 9 секунд: дивовижна оптична ілюзія з пандою

16:51

По 3,6 тисячі грн для українців: як оформити допомогу

16:41

Росія "відтягує" кораблі від Криму: з'явилась реакція ВМСУ

16:40

Зброї може не бути: у Зеленського відповіли на заяву президентки Словаччини

16:17

Кондратюк забирає левову частку солдатської зарплати Козловського - продюсер

16:07

Єдиний робочий спосіб: Клопотенко розповів, як не плакати через цибулю

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти