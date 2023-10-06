"Заморозка бойових дій": експерт повідомив про наслідки для України

Через заморозку бойових дій можливий початок більших переговорих процесів з Росією, зокрема щодо обміну полоненими, вважає експерт Віталій Кулик.

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Експерт відповів до чого приведе заморозка бойових дій / Колаж Главред, фото: Офіс президента, depositphotos.com

Внаслідок зменшення підтримки України з боку союзників цілком можлива так звана заморозка бойових дій, яка призведе до початку переговорів з росією за певними кейсами.

"Мова йде не про великий переговорний процес про мир, а, наприклад, про обмін полоненими "всіх на всіх", створення певних зон для переміщення людей, зниження інтенсивності обстрілів, повернення до зернової угоди з виконанням "хотілок" Росії. Це песимістичні сценарії, але будь-яка заморозка лише посилює вірогідність появи "чорних лебедів", які гніздяться в Україні. Тому будь-які конструкції, які нам намагаються нав'язати в цій грі, закінчуються несподіваними асиметричними ситуаціями, які їх руйнують", - зазначає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтервʼю Главреду.

Експерт також проводить аналогію із переговорами у Стамбулі, під час яких Кремль намагався втягнути Україну у так звану зернову угоду версії 3.0.

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"Ні до чого хорошого для РФ це не призвело – навпаки, асиметричні дії, події на фронті, у глобальній сфері, заколот Пригожина, якого ніхто не очікував руйнували всі ці конструкти, які нам намагалися нав'язати", - вказав експерт.

Віталій Кулик також зазначає, що внаслідок тиску на Україну в питанні переговорів із Росією, варто чекати чергового геополітичного дива.

"Я думаю, що і тоді, коли нас спробують підштовхнути до якихось переговорів з росіянами, ми можемо опинитися перед фактом геополітичного дива, якого ніхто не очікував", - резюмував експерт.

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Переговори з Росією

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що на думку міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, Україна і Росія сядуть за стіл переговорів навесні 2024 року. В Італії думають, що переговори нібито почнуться, бо Україна та РФ "вичерпають свої ресурси".

У свою чергу полковник запасу Роман Світан вважає, що на даний момент категорично не можливий варіант, при якій офіційний Київ піде на мирні переговори з країною-агресором РФ (навіть під тиском західних країн).

Сам же президент Володимир Зеленський заявив, що зараз "поганий момент" для переговорів з країною-агресором Росією. Глава держави емоційно готовий до тривалої війни.

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