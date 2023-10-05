Вже цього місяця: ЗМІ озвучили деталі мирного саміту щодо України

В кінці цього місяця має відбутися міжнародна зустріч для досягнення миру в Україні. Вона буде аналогічною тій, що відбулась у Саудівській Аравії у серпні.

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Третій саміт для досягнення миру в Україні пройде в Туреччині / Колаж Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Туреччина готується прийняти третю міжнародну зустріч радників з національної безпеки, які працюють над підтримкою мирного саміту, який Україна хоче провести пізніше цього року. За словами джерел, які говорили на умовах анонімності, зустріч попередньо запланована на кінець цього місяця в Стамбулі, повідомляє Bloomberg.

Очікується, що на ній радники з національної безпеки різних країн, у тому числі представник Білого дому США Джейк Салліван, обговорять "ідеї досягнення міцного миру" в Україні та спробують переконати Індію та країни Латинської Америки стати на бік Києва. Члени Альянсу бачать такі зустрічі як можливість для України пояснити свою позицію безпосередньо цим країнам.

За даними джерел видання, запрошувати Росію на цю зустріч турецька влада не планує. При цьому вони хотіли б бачити серед учасників Китай, але поки що невідомо, чи має намір Пекін надіслати свого представника на переговори.

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"У ході консультацій сторони також обговорять мирний саміт, який Україна хоче провести пізніше цього року та "формулу миру" українського президента Володимира Зеленського. План Зеленського з 10 пунктів передбачає повне виведення російських військ з України, а також охоплює такі теми, як забезпечення продовольчої та ядерної безпеки", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що зустріч відбувається в той момент, коли контрнаступ України проти російських військ повільно просувається. У той же час занепокоєння щодо політичної підтримки в США продовження допомоги зросли після того, як фінансування було виключено з проміжного бюджетного плану, ухваленого на вихідних.

"Суперечки серед республіканців у Палаті представників Палати представників щодо того, чи слід включити допомогу Україні в цей пакет, призвели до історичного усунення спікера Кевіна Маккарті. Його наступник може зіткнутися з ще більшим тиском з боку ультраконсервативних депутатів від Республіканської партії, щоб заблокувати додаткові кошти для Києва", - наголошують автори статті.

Це буде третя міжнародна зустріч, присвячена питанню досягнення миру в Україні, на яку з'їдуться радники з питань національної безпеки різних країн.

Перший подібний захід пройшов у Данії у червні цього року, а другий — у Саудівській Аравії у серпні. Зокрема, до саудівської Джідди приїхали представники 42 країн.

Формула миру Зеленського

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський презентував "формулу миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку. З-поміж іншого, український лідер висунув дві умови ефективного миру після закінчення війни.

Він також заявив, що запропонована ним Формула миру є важливою платформою не тільки для справедливого закінчення війни, яку розв'язала Росія проти України. При цьому вона може стати універсальною основою для припинення інших військових конфліктів на планеті і подолання глобальних проблем

Також раніше Володимир Зеленський зазначав, що єдиним документом, на основі якого можуть проходити переговори про мир, є Формула миру. Він зауважив, що MH17, Бучу і Маріуполь не можна прощати.

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