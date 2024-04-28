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"Політична тварина": Кулеба жорстко висказався про Путіна і назвав його слабість

Юрій Берендій
28 квітня 2024, 11:46
Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Путін може відступити у разів, якщо отримає достатньо жорстку реакцію з боку країн-партнерів, що допомогають Україні.
Кулеба жорстко висказався про Путіна і назвав його слабість / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба закликав країни-партнери не зволікати і відкинути страх у наданні допомоги Києву. Він назвав Путіна "політичною твариною", що діє відповідно до того, як реагує цивілізований світ на військову агресію РФ проти України. Про це він повідомив в ефірі CNN.

Кулеба також висловив вдячність американській стороні за затвердження пакета фінансування військової допомоги Україні. Відповідаючи на запитання про паузу у наданні цієї підтримки через блокування законопроекту в Палаті представників республіканцями, він зауважив, що "краще пізно, ніж ніколи".

Крім того, Кулеба підкреслив, що увесь світ повинен усвідомлювати, що будь-яка затримка у наданні допомоги Україні компенсується мужністю та самопожертвою загиблих українських воїнів.

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"Усе, що ми втратили з осені і до сьогоднішнього дня - ми втратили тому, що у наших солдатів не було достатньо зброї", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що Київ очікує від своїх партнерів "непохитної впевненості у досяжності перемоги України" та "відсутності страху перед Путіним".

"Оскільки Путін - політична тварина, що чує страх. І коли він його чує - стає агресивнішим. Якщо він чує силу, яку, наприклад, щойно продемонстрував Конгрес - він буде змушений відступитися", - заявив глава МЗС України.

Міністр підкреслив, що Україна не планує відмовлятися від протистояння країні-агресору, оскільки "на кону - виживання нації, виживання суверенної держави".

Рішення про військову допомогу Україні від США

23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Допомога США для України - останні заяви Кулеби

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордоннних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна веде переговори про передачу 4-х додаткових систем "Patriot" для захисту від російських ударів.

Перша партія військової допомоги від США Україні може бути надана за кілька днів, оскільки вона вже розміщена на території країн-членів НАТО. Частину американської допомоги Україна може законсервувати. Про це розповів експерт з Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Водночас, Україні може не вистачити 60-мільярдної допомоги від США, щоб перемогти у війні проти РФ, оскільки у Росії залишається перевага у живій силі та техніці. Про це повідомляють посадовці адміністрації Джо Байдена в коментарі Politico. Наразі головна мета полягає в тому, щоб знизити втрати України та змінити ситуацію на фронті.

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війна в Україні військова допомога Дмитро Кулеба
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