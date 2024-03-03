Після ліквідації Су-34 авіація РФ не ризикує: ПС не зафіксували жодного літака

Знищення літаків призводить до зміни тактики ворога, зазначив начальник прес-служби ОСУВ "Хортиця".

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Росіяни не ризикують застосовувати на сході літаки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/MykolaOleshchuk

На сході України Повітряні сили не зафіксували жодного російського літака з вечора. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещук у Telegram.

За його словами, ще від 19:00 сьогоднішнього вечора на сході України не помічали авіації окупантів. Перед цим ЗСУ вдалося ліквідувати російський Су-34.

"Це і є результат роботи Повітряних Сил!" - наголосив Олещук. відео дня

Командувач Повітряних сил також відзначив, що, незважаючи на певну активність ворожих безпілотників на півдні, станом на 22:40 на сході літаків російських окупантів не зафіксовано.

"Welcome to hell, окупанти!" - додав він.

Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Водночас начальник прес-служби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш зазначив, що попри значні втрати літаків, окупанти не припиняють повністю використовувати свою тактичну авіацію.

"Вони можуть змінити тактику, кількість авіаударів за день. Можуть змінити тип авіації, наприклад, використовувати більш застарілі Су-25 або армійську авіацію. Але звісно, що вони не зупиняються на цьому і продовжують наносити удари по наших позиціях... Наша задача - зробити так, аби умови використання були максимально неприємними", - підкреслив Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, незважаючи на масову втрату літаків, у росіян ще достатньої різної авіації.

Що відомо про Су-34 / Інфографіка: Главред

Що відомо про літак Су-34? Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого". Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Ліквідація російських літаків

Нагадаємо, 2 березня українські військові збили черговий Су-34 російських окупантів. ЗСУ зенітними керованими ракетами завдали ударів по двох ворожих військових літаках, один з яких уникнув удару. Орієнтовно, цей СУ-34 став 15 збитим літаком за два тижні.

Також у ніч на 2 березня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 14 "Шахедів" і ще один ворожий літак Су-34.

Крім цього, 29 лютого ЗСУ збили три винищувачі. Один вдалося ліквідувати вночі, а інші два - зранку.

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