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Мінус 15 літаків: в ISW розкрили, як РФ жертвує авіацією для просування на фронті

Юлія Закрепа
3 березня 2024, 07:51оновлено 3 березня, 09:07
За оцінками ISW, в останні дні захоплення Авдіївки, російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі.
Мінус 15 літаків: в ISW розкрили, як РФ жертвує авіацією для просування на фронті
ЗСУ знищують авіацію Росії / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 56-та окрема мотопіхотна бригада

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті повідомили, що російські окупанти готові ризикувати своїми літаками для збереження тактичної переваги на Авдіївському напрямку.

У звіті ISW зазначається, що останні втрати російської авіації впродовж двох тижнів спонукали загарбників тимчасово зменшити авіаційну активність по всій території України. Однак збільшення кількості втрат російської авіації протягом останніх тижнів ще не спонукало російські війська суттєво зменшити активність тактичної авіації.

За оцінками ISW, в останні дні захоплення Авдіївки, російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі.

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"Російські війська, ймовірно, намагаються відновити цю обмежену і локальну перевагу в повітрі, щоб підтримати тактичне просування російських військ на Авдіївському напрямку, і вирішили, що продовження наступальних операцій за підтримки авіації переважає ризик втрати більшої кількості літальних апаратів", - йдеться у звіті.

За оцінками ISW, втрата 15 літаків і, можливо, кількох висококваліфікованих пілотів упродовж останніх двох тижнів, не є великою втратою для російських військових, з огляду на той факт, що Росія, ймовірно, має близько 300 одиниць винищувачів КБ "Сухой".

Мінус 15 літаків: в ISW розкрили, як РФ жертвує авіацією для просування на фронті
Що відомо про літак А-50 / Інфографіка: Главред

ЗСУ збиває авіацію РФ: що відомо

Нагадаємо, що армія України знищила 15-й російський Су-34 за останні два тижні. Українські військові збили черговий Су-34 російських окупантів. Однак, Су-35, за яким полювали Повітряні сили, встиг втекти від ЗСУ.

29 лютого за один ранок ЗСУ збили три винищувачі. Два російські літаки були збиті близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України.

23 лютого українські сили знищили російський літак А-50. За попередніми даними, літак був збитий над Азовським морем, а самі уламки впали на території Краснодарського краю. Літак, швидше за все, знищений повністю.

Відомо, що у збитому А-50 загинули 10 офіцерів РФ. За даними джерела, всі 10 росіян, які були в літаку, загинули. При цьому жертв від падіння літака А-50 на землі немає. У військово-транспортній авіації РФ є сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення.

Україна офіційно підтвердила збиття російських літаків А-50 та Іл-22 в Азовському морі. ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

Що відомо про літак Су-34?

Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого".

Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

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війна в Україні Су-34 вторгнення Росії Росавіація Су-35
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