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Є влучання в базу окупантів: у Маріуполі прогриміла серія вибухів

13 лютого 2023, 09:42
Після вибухів ще деякий час були чутні звуки детонації, а пропагандисти вже придумали свою версію події, Петро Андрющенко.
Вибух
Вибух / УНІАН

В Маріуполі, Мангуші та Нікольському сталися кілька потужних вибухів. За попередньою інформацією, попадання були в розташування російських окупантів.

Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, щонайменше три гучні вибухи було чутно пізно ввечері 12 лютого.

"Відомо про потрапляння в розташування окупантів в селищі Микільське в приміщенні школи № 3", - повідомив Андрющенко.

Він також додав, що після вибухів ще деякий час були чутні звуки детонації, а пропагандисти вже придумали свою версію події.

"Година знадобилася окупантам, щоб придумати версію зі збиттям "Точки У", що ніяк не відповідає дійсності", - зазначив радник мера.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині Російські окупанти влаштували перестрілку один з одним. Це сталося в ніч на понеділок, 6 лютого. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що причиною стрілянини міг бути алкоголь. Таким чином, алкоголь вже "став союзником опору", каже радник мера міста.

Раніше у Маріуполі партизани знищили російського загарбника з окупаційної адміністрації, ще один отримав поранення. В районі окупаційної адміністрації був підірваний автомобіль ВАЗ білого кольору, перефарбований в болотний камуфляж.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні новини Маріуполя
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