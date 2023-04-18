Загинув у бою: окупанти вбили екснардепа Олега Барну

Російські окупанти вбили екснардепа Олега Барну. Він захищав Україну на фронті.

https://glavred.net/ukraine/pogib-v-boyu-okkupanty-ubili-eks-nardepa-olega-barnu-10464313.html Посилання скопійоване

Олег Барна загинув / Колаж Главред, фото соцмережі

У понеділок, 17 квітня, на фронті загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Він був народним депутатом Верховної Ради 8-го скликання.

Як сказав спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, Барна загинув 17 квітня.

"Загинув вчора під час бойових дій", – розповів Дмитрашківський.

відео дня

Сьогодні, 18 квітня, йому мало виповнитися 56 років.

Барна Олег Степанович - що про нього відомо

Барна був народним депутатом України 8-го скликання.

Активний учасник Євромайдану в Чортківському районі та Києві. У липні 2014 року добровольцем пішов до ЗСУ в зону АТО, боєць 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, командир мінометного розрахунку.

З початком російського вторгнення в Україну у 2022 році пішов добровольцем до військкомату, а з 25 лютого вже був зарахований на посаду командира гранатометного відділення.

Олег Барна також часто потрапляв у гучні скандали, як у стінах Верховної Ради, так і на телебаченні.

Так, 14 січня 2015 року Олег Барна з трибуни Верховної Ради заявив, що "Путін — ....", і запропонував це визнати на законодавчому рівні.

11 грудня 2015 року під час виступу у Верховній Раді тодішнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка вручив йому букет троянд, а потім намагався винести його з трибуни, взявши між ніг.

Олег Барна / УНІАН

За це Барна був виключений з фракції БПП, проте вже через два місяці повернувся в неї.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню дорогу в селі Нестерівці.

Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

Крім того, в боях за Україну загинув український спортсмен - володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак. Захисник України загинув 24 жовтня - в день свого народження. Олегу виповнилося всього лише 25 років.

Читайте також: