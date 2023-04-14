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Там багато загиблих: з'явилися нові подробиці ракетного удару по Слов'янську

Ангеліна Підвисоцька
14 квітня 2023, 20:07 оновлено 14 квітня, 20:50
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Російські окупанти вдарили по багатоквартирних будинках із зенітно-ракетного комплексу С-300.
обстріл Слов'янська
Російські окупанти обстріляли Слов'янськ, там багато загиблих / Колаж фото Донецька ОВА

Російські окупанти безжально обстріляли Слов'янськ Донецької області. Сьогодні, 14 квітня, вони вдарили по житловому району з багатоквартирними будинками. В результаті "прильотів" багато людей загинули. Про це заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ворог вдарив по місту близько 16:00. Окупанти застосували зенітно-ракетні комплекси С-300.

"Пошкоджено 5 багатоквартирних і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автомобілі. Це оперативна інформація станом на цю хвилину (18:00 - Главред)", - написав Кириленко.

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За його даними в результаті ракетного удару загинули 5 осіб, ще 15 поранені. На місці події працюють вибухотехніки, парамедики, рятувальники і поліція.

  • Окупанти обстріляли Слов'янськ 14 квітня
    Окупанти обстріляли Слов'янськ 14 квітня Донецька ОВА, ДСНС України
  • Окупанти обстріляли Слов'янськ 14 квітня
    Окупанти обстріляли Слов'янськ 14 квітня Донецька ОВА, ДСНС України
  • Окупанти обстріляли Слов'янськ 14 квітня
    Окупанти обстріляли Слов'янськ 14 квітня Донецька ОВА, ДСНС України
  • Окупанти обстріляли Слов'янськ 14 квітня
    Окупанти обстріляли Слов'янськ 14 квітня Донецька ОВА, ДСНС України
  • Окупанти обстріляли Слов'янськ 14 квітня
    Окупанти обстріляли Слов'янськ 14 квітня Донецька ОВА, ДСНС України
  • Окупанти обстріляли Слов'янськ 14 квітня
    Окупанти обстріляли Слов'янськ 14 квітня Донецька ОВА, ДСНС України
  • Окупанти обстріляли Слов'янськ 14 квітня
    Окупанти обстріляли Слов'янськ 14 квітня Донецька ОВА, ДСНС України
  • Окупанти обстріляли Слов'янськ 14 квітня
    Окупанти обстріляли Слов'янськ 14 квітня Донецька ОВА, ДСНС України

Окупанти вбили дитину

Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів дитину. Однак її врятувати не вдалося, вона померла в машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню. Про це заявила радник з комунікацій глави Офісу президента Дар'я Зарівна.

обстріл Слов'янська
Російські окупанти обстріляли Слов'янськ, там багато загиблих / скріншот

В Офісі генпрокурора заявили, що загиблій дитині було лише 2 роки. Також відомо про те, що в результаті обстрілу поранено ще 14-річну дівчинку. За даними прокуратури, постраждало 8 осіб, їх госпіталізували.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

Ракетний удар по Слов'янську

14 квітня росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську. В результаті "прильотів" пошкоджено 5 будинків. Один 5-поверховий будинок частково зруйнований - російська ракета "стерла" відразу кілька квартир. Ще в двох будинках після "прильоту" почалася пожежа. У дворі багатоповерхівок залишилася величезна воронка після попадання ворожої ракети.

У місті нарахували 7 потужних вибухів. Президент України Володимир Зеленський відреагував на кривавий обстріл і назвав Росію "країною-злом".

"Держава-зло ще раз демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе. За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Ніякого сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога безкарним теж не залишимо", - написав президент.

Варто зазначити, що це вже не перший обстріл. 27 березня ворог запустив ракети прямо по центру Слов'янська.

Інші новини:

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