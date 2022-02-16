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Олія продовжить дорожчати, при цьому її якість знижується: у чому причини

16 лютого 2022, 11:32

Одна з причин збільшення вартості олії в Україні – подорожчання продукту на світовому ринку.

В Україні продовжить дорожчати соняшникова олія/ ua.depositphotos.com, УНІАН

В Україні вслід за світовим ринком продовжить зростати у ціні олія. Оскільки на світовому ринку цей продукт дорожчає, то й стає дорожчою сировина, яку Україні потрібно купувати для свого виробництва.

Щоб олія не подорожчала занадто сильно, держава може застосувати регулювання цін. Проте навесні в Україні закінчуватимуться запаси сировини, що може стати серйозною проблемою і не дозволити сильно торгуватися під час закупівель, пише Today.ua.

Малайзійська та індійська соняшникова олія у закупівлі на квітень коштуватимуть 1385-1400 доларів за тонну. Проте при цьому якість продукту стає нижчою.

Зазначається, що закупівельні ціни на олію залишатимуться на рівні 1350-1500 доларів за тонну до кінця зими, і не варто очікувати, що вона подешевшає.

Причинами, чому на світовому ринку подорожчала соняшникова олія, є наступні:

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  • подорожчання інших видів олій – пальмової і соєвої,
  • посилення попиту на світовому ринку.

У лютому ціна на соняшникову олію в Україні зросла не сильно у порівнянні з січнем цього ж року. Так, зараз середня ціна на олію торгової марки "Олейна" обсягом 850 м становить 57,50 гривень. У січні за пляшку такої олії потрібно було віддати 57,45 гривень.

Ціна на соняшникову олію в Україні

У 2021 році в Україні ціни на зерно та соняшникову олію були на 45-67% вище від цін 2020 року. Експерти прогнозували, що ціна у 2022 році продовжить рости.

У той же час повідомлялося, що в Україні в торгових мережах ціна за літр соняшникової олії вітчизняного виробництва майже зрівнялася з ціною за літр імпортного оливкової.

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