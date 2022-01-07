В Україні ціни на соняшникову олію наздогнали вартість оливкової

В Україні практично зрівнялися ціни на соняшникову та оливкову олію / ua.depositphotos.com

В Україні в торгових мережах ціна за літр соняшникової олії вітчизняного виробництва майже зрівнялася з ціною за літр імпортного оливкової.

У своєму Facebook журналіст Єгор Чечеринда опублікував чек з магазину, в якому відображена покупка соняшникової та оливкової олії.

Відзначимо, що в чеку зафіксовано, що за 0,9 літра соняшникової олії вітчизняного виробництва журналіст заплатив 73,99 грн. Він пояснив, що в перерахунку на 1 літр соняшникова олія коштує 82,21 грн.

Разом з тим ціна імпортної оливкової олії за 1 літр склала 89,99 грн. Що лише на 7 грн. вище, ніж ціна соняшникової.

Журналіст іронічно уточнив, що різниця у вартості є "чудесами українського ціноутворення".

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"Одне зроблено з соняшнику і приїхало з Полтави (300 км від Києва), друге – зроблено в італійському місті Барі (2650 км від Києва). Про сплачене на кордоні мито і різницю в заробітних платах працівників, які виготовили цю олію в Барі і Полтаві – я краще промовчу. Як і про те, на скільки саме соняшник дешевше оливок", - додав Чечеринда.

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/ Facebook/checherynda

Подорожчання соняшникової олії

Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.

Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.

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