І це тільки початок: соняшникова олія в Україні подорожчала більш ніж на 60%

Ціни на соняшникову олію піднялися / ua.depositphotos.com

В Україні ціни на зерно та соняшникову олію на 45-67% вище торішніх і можуть ще вирости в 2022 році.

Про це повідомляє інвестиційна компанія Concorde Capital (Київ), пишуть "Українські новини".

Так, станом на 3 грудня ціни на кукурудзу (FOB Україна) становлять 280 доларів/тонна, що на 45% вище середніх цін в 2020 році; ціни на кукурудзу (США) - 231 долар/тонна, що на 61% вище, ніж середні ціни в минулому році; на пшеницю (FOB Україна) - 341 долар/тонна, що на 51% вище середніх цін в 2020 році; на пшеницю (США) - 292 долари/тонна, що на 45% вище середньої ціни в минулому року; на соняшникову олію (FOB Україна) - 1 410 доларів/тонна, що на 67% вище середніх цін в 2020 році; на насіння (EXW Україна) 718 доларів/тонна, що на 54% вище, ніж середні ціни в минулому році.

Відзначається, що є ймовірність того, що в 2022 році ціни будуть ще вище, і що на цих ринках виникне дефіцит.

читайте такожЦіни злетять до 50 грн за кг: в Україні сильно подорожчають мандарини"До цього можуть призвести аномально холодна зима (у тому числі через феномен Ла-Нінья), а також дефіцит і високі ціни азотних добрив (як результат аномально високих цін на сировину для їх виробництва - природний газ)", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.

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