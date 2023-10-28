Росія змусила полонених бійців ЗСУ воювати проти України - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська влада, ймовірно, змусила українських військовополонених приєднатися до "добровольчого формування", яке воюватиме в Україні.
Напередодні пропагандистське агентство "РИА Новости" повідомило, що перший батальйон із колишніх бійців ЗСУ - добровольчий батальйон імені Богдана Хмельницького - вступив на службу до російського оперативно-бойового тактичного формування "Каскад", йдеться у звіті ISW.
Цей батальйон сформували в "ДНР" із військовополонених українських військ на початку цього року. Російські державні ЗМІ повідомили, що добровольчий батальйон "Богдан Хмельницький" "завербував" близько 70 українських військовополонених і після їхнього навчання планує вирушити до невідомого наразі району лінії фронту.
ISW вважає, що українських військовополонених змусили піти на службу до ворога, що є явним порушенням Женевської конвенції про військовополонених.
Нагадаємо, що у Криму окупанти взяли в полон захисника. Українські бійці ГУР висадилися в окупованому Криму 4 жовтня і там стався жорстокий бій. Один український військовий потрапив у полон до окупантів.
Близько 70% росіян хочуть здатися у полон ЗСУ. Це трапилося після успішної спецоперації українських спецслужб "Синиця", під час якої російський льотчик Максим Кузьмінов "здав" Україні гелікоптер Мі-8.
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