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Росія змусила полонених бійців ЗСУ воювати проти України - ISW

Юлія Куришко
28 жовтня 2023, 08:46
Українських військовополонених змусили піти на службу до ворога, що є явним порушенням Женевської конвенції про військовополонених.
Росія змусила полонених бійців ЗСУ воювати проти України - ISW
Росіяни використовують українських полонених на війні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська влада, ймовірно, змусила українських військовополонених приєднатися до "добровольчого формування", яке воюватиме в Україні.

Напередодні пропагандистське агентство "РИА Новости" повідомило, що перший батальйон із колишніх бійців ЗСУ - добровольчий батальйон імені Богдана Хмельницького - вступив на службу до російського оперативно-бойового тактичного формування "Каскад", йдеться у звіті ISW.

Цей батальйон сформували в "ДНР" із військовополонених українських військ на початку цього року. Російські державні ЗМІ повідомили, що добровольчий батальйон "Богдан Хмельницький" "завербував" близько 70 українських військовополонених і після їхнього навчання планує вирушити до невідомого наразі району лінії фронту.

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ISW вважає, що українських військовополонених змусили піти на службу до ворога, що є явним порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

Нагадаємо, що у Криму окупанти взяли в полон захисника. Українські бійці ГУР висадилися в окупованому Криму 4 жовтня і там стався жорстокий бій. Один український військовий потрапив у полон до окупантів.

Близько 70% росіян хочуть здатися у полон ЗСУ. Це трапилося після успішної спецоперації українських спецслужб "Синиця", під час якої російський льотчик Максим Кузьмінов "здав" Україні гелікоптер Мі-8.

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війна в Україні ЗСУ військовополонені
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