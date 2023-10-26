РФ продовжить наступ та може досягти успіху: в США оцінили ситуацію під Авдіївкою

Наступ росіян під Авдіївкою – це чергове "витверезувальне нагадування" про те, що Путін не відмовляється від намірів захопити всю Україну, зазначив Кірбі.

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В США оцінили ситуацію під Авдіївкою / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада, скріншот із відео

Російські окупаційні війська намагаються наступати в районах Авдіївки, Лиману та Куп'янська. Водночас Збройні сили України мужньо тримають оборону. Про це під час брифінгу заявив координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Європейська правда".

"З 11 жовтня Росія зазнала значних втрат під час спроби наступу, зокрема щонайменше 125 одиниць бронетехніки навколо Авдіївки та військового обладнання на більш як батальйон", - зазначив Кірбі.

Він застеріг, що країна-агресорка Росія, ймовірно, продовжить спробу наступу в районі Авдіївки та "може досягти певних тактичних успіхів" у найближчі місяці. Але здійснюється це за рахунок "тисяч" російських військових, яких кидають у бій без належної підготовки й із низьким бойовим духом.

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"У нас є інформація, що російські військові фактично страчували солдатів, які відмовлялися виконувати накази. Ми також маємо інформацію про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступати під вогнем української артилерії", - додав представник Білого дому.

На думку Кірбі, наступ росіян під Авдіївкою – це чергове "витверезувальне нагадування" про те, що Путін не відмовляється від намірів захопити всю Україну, саме тому для США й союзників важливо продовжувати підтримку Києва.

Ситуація в Авдіївці

Як повідомляв Главред, ЗСУ розбили броньований "кулак" РФ під Авдіївкою. Росія не зважає на божевільні втрати у військах та засобах у боях за Авдіївку, бо окупація міста є "політичним завданням" ЗС РФ.

Нагадаємо, у ЗСУ назвали рекордні втрати РФ у боях за Авдіївку. З моменту початку масованого наступу на Авдіївку противник втратив пораненими та убитими понад 5 тисяч солдатів. Деякі підрозділи ворога починають бунтувати.

Речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь розповів, що поблизу Авдіївки на Донеччині окупанти почали використовувати тактику "кротів" – хочуть підібратись непомітно до позицій ЗСУ.

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