Підриває ефективність військ: в британській розвідці назвали головну проблему РФ

В британській розвідці зазначають, що в російській окупаційній армії процвітає корупція, яка значно підриває її ефективність у війні проти України.

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В британській розвідці назвали головну проблему для російських військ / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Корупція в російських збройних силах вже давно є серйозною проблемою, яка значно підриває їхню ефективність. Існує малоймовірний шанс, що росіянам вдасться значно зменшити рівень корупції. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

"Цілком ймовірно, що корупція суттєво підриває ефективність російської армії. Існує лише незначний шанс, що буде досягнуто значного прогресу в зниженні рівня корупції".

У повідомленні підкреслюється, що в ході дослідження російського незалежного видання "Верстка" були виявлені корупційні схеми та система хабарництва, які використовують російські військовослужбовці та їхні командири. Хабарі отримували або вимагали за різні "послуги", такі як відпустка, атестація з фізичної підготовки, військове звання, водійські права, уникнення дисциплінарних стягнень за використання смартфонів або пияцтво.

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"Після лютого 2022 року набір "послуг" було розширено, і він став включати довідки про травми, нагороди за участь у "спеціальній військовій операції" та ухилення від відправки на бойове завдання. Ця діяльність може бути дуже прибутковою для корумпованих офіцерів", - зазначають у розвідці та наводять розцінки на ці "послуги": від 40 тис. рублів за ухилення від відправки на передову до 1 млн рублів за довідку про травму.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українським військовим вдалося знищити російський ракетний катер "Івановець" за допомогою морських дронів власного виробництва, повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко зазначив, що Росія може спробувати відрізати Україну від Чорного моря і повторно атакувати Київ.

За три місяці наступу в Україні, який російські окупанти розпочали у листопаді 2023 року й продовжують і зараз, вони зазнали рекордних втрат в особовому складі та техніці. При цьому загарбникам не вдалося досягнути значних результатів на фронті, зазначає військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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