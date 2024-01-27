Перейшли в наступ з 3 напрямків: британська розвідка назвала головну ціль росіян

Авдіївка продовжує залишатися ключовим напрямком для наступальнизх операцій російських окупаційних військ. Ворожі сили здійснюють тристоронню атаку з метою оточення міста з півночі, півдня та сходу. Про це у соцмережі Х повідомило міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.
В британській розвідці проаналізували останні заяви військово-політичного керівництва РФ щодо захоплення села Крохмальне на Харківщині та села Веселе біля Бахмута, проте зазначається, що ці події "є стратегічно несуттєвими".
"Довоєнне населення Веселого становило 102 людини, а Крохмального – 45. Це – продовження незначного просування Росії, в той час, як Україна зосереджується на активній обороні", – йдеться в огляді.
Головною ціллю російських військ залишається захоплення міста Авдіївка на Донеччині. За даними Міністерства оборони Великої Британії, вони проводять наступ з трьох напрямків - південного, північного та східного - з метою оточити цей населений пункт.
"Російські війська зазнали значних втрат в особовому складі та бронетехніці, часто спричинених боєприпасами українських безпілотних літальних апаратів", – додають там.
За даними британської розвідки, не дивлячись на спроби російських сил проникнути в тил українських позицій в Авдіївці через тунелі, українські контратаки успішно стримують їх від подальшого просування в межах міста.
"Оскільки основний шлях постачання в Авдіївку залишається недоторканим, а українські сили здійснюють локальні контратаки, місто, ймовірно, залишатиметься під контролем України протягом найближчих тижнів", – підсумовується в огляді.
Наступ росіян на Авдіїівку
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Таврійському напрямку спостерігається значна активізація російських окупаційних військ. Як зазначив бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму Телеграмі, така ситуація триває вже другу добу поспіль.
Аналітики Інституту вивчення війни підтвердили, що російські окупанти продовжують просуватись в Авдіївці. Вони досягли ресторану "Царське полювання" вздовж вулиці Соборної та продовжують рух до південно-західної частини міста.
Згодом начальник МВА повідомив, що ситуація у районі Авдіївки загострюється, оскільки окупанти з початку року здійснили 300 авіаударів. Місто перебуває під серйозним обстрілом, проте комплекс "Царське полювання" і вулиця Соборна залишаються під контролем Сил оборони України.
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