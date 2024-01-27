Перейшли в наступ з 3 напрямків: британська розвідка назвала головну ціль росіян

У британській розвідці прокоментували захоплення російськими військами двох населених пунктів на Харківщині і на Донеччині та вказали на головну ціль ворога.

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В британській розвідці проаналізували ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap.live

Авдіївка продовжує залишатися ключовим напрямком для наступальнизх операцій російських окупаційних військ. Ворожі сили здійснюють тристоронню атаку з метою оточення міста з півночі, півдня та сходу. Про це у соцмережі Х повідомило міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

В британській розвідці проаналізували останні заяви військово-політичного керівництва РФ щодо захоплення села Крохмальне на Харківщині та села Веселе біля Бахмута, проте зазначається, що ці події "є стратегічно несуттєвими".

"Довоєнне населення Веселого становило 102 людини, а Крохмального – 45. Це – продовження незначного просування Росії, в той час, як Україна зосереджується на активній обороні", – йдеться в огляді.

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Головною ціллю російських військ залишається захоплення міста Авдіївка на Донеччині. За даними Міністерства оборони Великої Британії, вони проводять наступ з трьох напрямків - південного, північного та східного - з метою оточити цей населений пункт.

"Російські війська зазнали значних втрат в особовому складі та бронетехніці, часто спричинених боєприпасами українських безпілотних літальних апаратів", – додають там.

За даними британської розвідки, не дивлячись на спроби російських сил проникнути в тил українських позицій в Авдіївці через тунелі, українські контратаки успішно стримують їх від подальшого просування в межах міста.

"Оскільки основний шлях постачання в Авдіївку залишається недоторканим, а українські сили здійснюють локальні контратаки, місто, ймовірно, залишатиметься під контролем України протягом найближчих тижнів", – підсумовується в огляді.

Наступ росіян на Авдіїівку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Таврійському напрямку спостерігається значна активізація російських окупаційних військ. Як зазначив бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму Телеграмі, така ситуація триває вже другу добу поспіль.

Аналітики Інституту вивчення війни підтвердили, що російські окупанти продовжують просуватись в Авдіївці. Вони досягли ресторану "Царське полювання" вздовж вулиці Соборної та продовжують рух до південно-західної частини міста.

Згодом начальник МВА повідомив, що ситуація у районі Авдіївки загострюється, оскільки окупанти з початку року здійснили 300 авіаударів. Місто перебуває під серйозним обстрілом, проте комплекс "Царське полювання" і вулиця Соборна залишаються під контролем Сил оборони України.

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