Окупанти зробили 'сюрприз' Путіну, поставивши рекорд із втрат за 3 місяці – Коваленко

Загарбникам під час 3-місячного наступу не вдалося досягнути якихось важливих результатів, але вони зробили "сюрприз" диктатору РФ, зазнавши рекордних втрат.

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Окупанти зробили "сюрприз" Путіну, поставивши рекорд із втрат за 3 місяці, каже Коваленко/ колаж: Главред, фото: скрін

Російські окупанти за три місяці наступу в Україні, який вони розпочали у листопаді 2023 року й продовжують і зараз, зазнали рекордних втрат в особовому складі та техніці. При цьому загарбникам не вдалося досягнути якихось важливих результатів на фронті.

Про це зазначає військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у колонці для "Обозревателя". Він наголосив, що за цей тримісячний період – з листопада 2023 року по січень 2024 року включно – було встановлено кілька абсолютних рекордів щодо втрат техніки російськими військами, а також щодо втрат особового складу.

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Коваленко проаналізував цифри втрат російських окупантів за три місяці, які озвучував генштаб ЗСУ. За цей час країна-агресорка Росія втратили 84 740 окупантів, 1099 танків, 1939 бойових броньованих машин (ББМ), 1978 одиниць ствольної артилерії, 130 реактивних систем залпового вогню, 2 643 автомобілів, 443 одиниці спецтехніки, 100 систем протиповітряної оборони та 11 одиниць авіаційної техніки.

"Абсолютний рекорд було встановлено у грудні – 29 970 о.с. Листопад став другим за кількістю втрат особового складу РОВ за майже два роки війни – 28 550. Січень 2024 став третім за кількістю втрат – 26 220", – зазначає Коваленко.

Причини великих втрат в армії РФ

Коваленко зазначає, що є кілька причин, які призвели до таких рекордних втрат в армії країни-окупанта під час кількамісячного наступу. Першою причиною він називає погодні умови – окупанти проводили наступ в несприятливий для цього зимовий період, що збільшило кількість втрат.

За словами експерта, другою причиною є – відсутність повної штатної комплектації підрозділів з техніки.

"У наступі це дуже важливий показник, що дозволяє зберегти життя підрозділам, що штурмують, а також надання вогневої підтримки грає критично важливе значення в ході дій по ЛБЗ. Незважаючи на наявність у РОВ значно більшої кількості техніки, ніж у Сил оборони України, штатно цієї кількості не вистачає на загальну кількість підрозділів", – пояснив Коваленко.

Експерт наголосив, що рекордне зростання втрат серед окупантів зумовлене як байдужим ставленням російського командування до свого особового складу, так і зростанням дефіциту техніки у російських військах.

У той же час Коваленко звернув увагу на те, що попри такі великі втрати в російських військах, окупантам не вдалося за цей період часу досягнути якихось успіхів на фронті. Загарбники за три місяці не захопили жодного критично важливого населеного пункту, міста, транспортного вузла тощо.

"Фактично наступ мав піднести Володимиру Путіну до його прямої лінії або новорічного послання Авдіївку як доказ успішності "СВО", а в перспективі напередодні "виборів" додати в скарбничку "епічних" перемог Лимано-Куп'янську вісь із захопленням Лимана та Куп'янська. Путін планував піти на вибори під лейтмотив просування в зоні бойових дій і нових перемог, а насправді ж крокує свіжими трупами російських окупантів", – підсумував експерт.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Війна в Україні

Раніше у ЗСУ розповіли про величезні втрати окупантів Херсонщині. РФ зосередила на лівобережжі Дніпра понад 70 тисяч окупантів, але через великі втрати російські війська змушені постійно переміщатися і маневрувати. У російських загарбників величезні втрати під час штурмів – проводячи такі операції, росіяни втрачають у кожній штурмовій групі до 70% особового складу.

Також раніше повідомлялося, що ситуація на фронті значно погіршилась. Ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко назвав головний ризик для України. Генерал зазначає, що Європа не виконала зобов'язань із запезпечення України снарядами, що негативно впливає на ситуацію на фронті.

Нагадаємо, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий розкрив колосальні втрати окупантів біля Авдіївки. Російські окупаційні війська прориваються до важливої траси, яка запезпечує логістику українського гарнізону в Авдіївці. Ситуація в Авдіївці складна, однак Силам оборони вигідно утримувати позиції в місті через значні втрати противника, зазначив Дикий.

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