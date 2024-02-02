РФ буде знову штурмувати Київ: генерал ЗСУ дав тривожний прогноз і назвав терміни

Військово-політичне керівництво РФ не відмовилося від стратегічного завдання, впевнений Дмитро Марченко.

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Дмитро Марченко попередив про загрозу нової атаки РФ / УНІАН, Міноборони РФ

Росія може спробувати відрізати Україну від Чорного моря і повторно атакувати Київ, заявив генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко.

В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону він підкреслив, що російське військово-політичне керівництво не відмовилося від стратегічного завдання відрізати Україну від Чорного моря.

На його думку, вони можуть спробувати повторити план захоплення, послабивши Україну і відрізавши її від моря, що суттєво вдарить по економіці країни.

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"Вони спробують все ж таки відтворити той план захоплення і відрізати нас від Чорного моря. Це для них стратегічне завдання", - каже український воєначальник.

При цьому він також не виключає ймовірності повторного наступу російських військ на Київ. Генерал-майор ЗСУ впевнений, що ворог має для цього достатні сили і засоби.

"Я припускаю все. Для цього в них є і сили, і засоби, і кількість. При цьому для них втратити 30-40 тис. осіб - не проблема. Це для нас велика проблема. А для них це не проблема. Тому вони ж не рахують людей. Їм треба якась перемога, хоча б маленька. Вони зупинилися, вони втратили багато території. І я скажу, що зараз не потрібно розслаблятися, тому що вони відійшли не просто так назад. Просто так ніхто не відходить під час війни. Вони відійшли для того, щоб переоцінити обстановку, зробити якісь висновки, перегрупувати війська - і знову піти. Тому ми повинні зробити все, щоб до цього підготуватися", - додав Марченко.

Раніше в ОП назвали помилки контрнаступу і розкрили стратегію нової атаки ЗСУ. Стратегія незмінна, а оперативно-тактичні рішення мають змінюватися, каже Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів про загрозу Третьої світової та терміни закінчення війни. Геополітично та фінансово можна зупинити Росію у війні, переконаний глава держави.

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