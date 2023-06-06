Подоляк жорстко розкритикував ООН через дивний вчинок після підриву Каховської ГЕС

Росія підірвала Каховську ГЕС і створила найбільшу екологічну катастрофу в Європі за останні десятиліття.

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Подоляк жорстко розкритикував ООН / Колаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

В день, коли російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС, в ООН вирішили відсвяткувати День російської мови. Радник керівника Офісу президента розкритикував такий вчинок Організації Об'єднаних Націй.

Як зазначив Подоляк на своїй сторінці у Twitter, країна-агресорка Росія підірвала Каховську ГЕС і створила найбільшу екологічну катастрофу в Європі за останні десятиліття. Внаслідок теракту з мапи зникне багато населених пунктів та загинуть люди.

"Що робить у цей же день ООН? Оголошує на своїй сторінці… День російської мови. Це якийсь "прикол"? Ви серйозно там? Буде ще якась реакція на сьогоднішній теракт? Організація, що покликана забезпечувати глобальну безпеку, усе більше перетворюється на глобальну пародію", - обурився радник голови ОП.

Подоляк жорстко розкритикував ООН / скріншот

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо – він окупований.

Загалом є загроза підтоплення близько 80 населених пунктів, більша частина яких перебуває під окупацією. Стало відомо, що незадовго до підриву російські загарбники підняли рівень води в Каховському водосховищі до рекордного показника. Окупанти поступово підвищили рівень води до позначки 17,5 м. Ця кількість є рекордною для водосховища.

В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт.

Спікер ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Дивіться відео про те, як окупанти хотіли зірвати контрнаступ ЗСУ, а тепер ховаються від води на деревах:

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