Подоляк назвав причину підриву російськими окупантами Каховської ГЕС

Радник керівника ОП Михайло Подоляк пояснив, що росіяни підірвали дамбу з метою перешкодити контрнаступу ЗСУ.

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Подоляк назвав причину підриву росіянами Каховської ГЕС / колаж Главред, скріншот з відео

Країна-агресор Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС з метою перешкодити наступу ЗСУ та перехопити інформаційну ініціативу. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в сервісі мікроблогів Twitter.

"Ще один умисний злочин в рамках єдиного глобального злочину РФ в XXI столітті — організації масштабної війни в Європі. Росія негайно повинна бути визнана країною-терористом з усіма жорсткими юридичними наслідками", — підкреслив Подоляк.

Як пише чиновник, однією з цілей окупантів є гальмування "справедливого фіналу війни", оскільки підривом дамби Каховської ГЕС буде зруйновано багато населених пунктів, а також завдано колосальної шкоди екології та знищено все живе.

Каховську ГЕС підірвали зсередини - "Укргідроенерго" / скріншот

Пізніше Подоляк повідомив, що підрив ГЕС, за попередніми даними, здійснила 205-та мотострілецька частина російської окупаційної армії.

Як повідомляють у державній компанії "Укргідроенерго", Каховську ГЕС підірвали зсередини, а епіцентр вибуху був у машинному залі.

Потім пропагандистські росЗМІ повідомили, що в результаті вибуху на Каховській ГЕС зруйновані нібито 11 з 28 прольотів дамби.

Дивіться на відео аналіз ситуації із підривом Каховської ГЕС від Михайла Подоляка:

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо - він окупований. За словами Прокудіна, критичного рівня вода досягне через 5 годин.

За даними ЗМІ, крім дамби, росіяни підірвали турбіни і генератори Каховської ГЕС.

РосЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що на Каховській ГЕС зруйновані 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

Повідомляється, що Нову Каховку і прибережні села вже підтоплює.

У мікрорайоні Корабел у Херсоні відключили електропостачання у зв'язку з підтопленням, яке виникло внаслідок підриву Каховської ГЕС окупантами.

Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:

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