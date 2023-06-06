Подоляк назвав причину підриву російськими окупантами Каховської ГЕС

Країна-агресор Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС з метою перешкодити наступу ЗСУ та перехопити інформаційну ініціативу. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в сервісі мікроблогів Twitter.
"Ще один умисний злочин в рамках єдиного глобального злочину РФ в XXI столітті — організації масштабної війни в Європі. Росія негайно повинна бути визнана країною-терористом з усіма жорсткими юридичними наслідками", — підкреслив Подоляк.
Як пише чиновник, однією з цілей окупантів є гальмування "справедливого фіналу війни", оскільки підривом дамби Каховської ГЕС буде зруйновано багато населених пунктів, а також завдано колосальної шкоди екології та знищено все живе.
Пізніше Подоляк повідомив, що підрив ГЕС, за попередніми даними, здійснила 205-та мотострілецька частина російської окупаційної армії.
Як повідомляють у державній компанії "Укргідроенерго", Каховську ГЕС підірвали зсередини, а епіцентр вибуху був у машинному залі.
Потім пропагандистські росЗМІ повідомили, що в результаті вибуху на Каховській ГЕС зруйновані нібито 11 з 28 прольотів дамби.
Дивіться на відео аналіз ситуації із підривом Каховської ГЕС від Михайла Подоляка:
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Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС
Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.
Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо - він окупований. За словами Прокудіна, критичного рівня вода досягне через 5 годин.
За даними ЗМІ, крім дамби, росіяни підірвали турбіни і генератори Каховської ГЕС.
РосЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що на Каховській ГЕС зруйновані 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.
Повідомляється, що Нову Каховку і прибережні села вже підтоплює.
У мікрорайоні Корабел у Херсоні відключили електропостачання у зв'язку з підтопленням, яке виникло внаслідок підриву Каховської ГЕС окупантами.
Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:
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