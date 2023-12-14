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Піднімали F-16 і оголосили тривогу: в Румунії впав російський безпілотник

Юрій Берендій
14 грудня 2023, 16:47
В Міністерстві оборони Румунії визнали безпілотника на території країни члена НАТО під час останньої російської атаки на українські порти на річці Дунай.
Піднімали F-16 і оголосили тривогу: в Румунії впав російський безпілотник
В Румунії визнали падіння безпілотника на їхній території / Колаж Главред, фото: фото US Air Force, facebook.com/oleg.nikolenko.50

У ніч на 14 грудня, під час активних російських атак на портову інфраструктуру на півдні України, російський безпілотник впав на території Румунії. Інформацію про це підтвердили в Міністерстві оборони Румунії.

Під час російської атаки румунські військові активували сигнал повітряної тривоги та підняли у повітря літаки F-16 ВПС Румунії з 86-ї авіабази у Фетешті та літаки Eurofighter Typhoon ВПС Німеччини з 57-ї авіабази "Михаїл Когелнічану" для спостереження ситуації в прикордонній зоні.

За даними радарів, принаймні один російський безпілотник проник в національний повітряний простір Румунії, рухаючись на низькій висоті в повіті Тулча, що межує з українським Ізмаїлом.

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Вранці рятувальні групи виявили в районі вирву 1,5 метра, що утворилася внаслідок "неконтрольованого падіння безпілотника". Дрон впав у безлюдній місцевості, приблизно в 4 кілометрах вище за течією від міста Грінду, що розташоване неподалік від українського міста Рені.

"Міністерство оборони Румунії рішуче засуджує напади, здійснені рф на окремі об’єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці напади невиправдані та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", — зазначили у міністерстві.

Удари безпілотниками по території Румунії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Румунії Клаус Йоганніс заявив 5 вересня, що жодна частина іранського дрона-камікадзе під час повітряної атаки Росії на порти в Одесі не впала на території його країни. У той час OSINT-аналітики навпаки знайшли підтвердження цьому факту.

Після цього в НАТО зазначили, що на території Румунії міг впасти іранський "Шахед", що був переданий Росії. Реакція НАТО на цю ситуацію досі була невиразною.

Вже 13 вересня Міноборони Румунії повідомило, що в районі міст Нуферул і Вікторія в повіті Тулча, в середу були виявлені деталі і уламки, можливо, безпілотних літальних апаратів, розкидані на площі в кілька десятків метрів.

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