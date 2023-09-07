У НАТО невиразно відреагували на падіння безпілотника в Румунії

У НАТО лише висловили "тверду солідарність" з Румунією, але не засудили РФ.

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НАТО відреагувало на падіння безпілотника в Румунії / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, УНІАН

На території Румунії міг впасти іранський "Шахед", який був переданий Росії. У НАТО тільки зараз невиразно відреагували на цю ситуацію. Про це повідомляє The Guardian.

У НАТО не засудили путінську Росію, а лише висловили "тверду солідарність" з Румунією.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і залишаємося в тісному контакті з нашим союзником Румунією", - йдеться в заяві.

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Падіння БПЛА на територію Румунії

У ніч на 4 вересня іранський дрон-камікадзе під час атаки РФ на ізмаїльський порт впав і здетонував на територію Румунії. У Румунії не поспішали ні підтверджувати, ні спростовувати інформацію. Втім, згодом падіння "Шахеда" заперечили.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба натомість наголосив, що українські військові мають фотодокази удару дроном по Румунії.

Це не перше падіння російських цілей на територію країн членів НАТО. Падіння дронів у Румунії фіксувалося, зокрема, на початку серпня. Тоді окупанти теж били по портовій інфраструктурі Одеської області.

На думку керівника Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, бездіяльність Заходу в цьому сенсі "фактично розв’яже руки країні-агресорці Росії - і вона посилить свої провокації проти країн НАТО на суходолі".

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