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У Мелітополі прогримів вибух у будинку, в якому жив колаборант

11 листопада 2022, 10:11

За попередньою інформацією, вибух стався вранці 11 листопада в під'їзді багатоповерхівки, де жив глава спортивної сфери Андрій Бойко. Він нібито контужений.

Вибух у Мелітополі
Вибух у Мелітополі прогримів вранці 11 листопада / Фото РІА Мелітополь

Вранці в п'ятницю, 11 листопада, в Мелітополі стався вибух у будинку, де жив колаборант - так званий начальник Департаменту культури і спорту Андрій Бойко.

"Голосно і гаряче почався ранок для чергового колаборанта в Мелітополі. За попередньою інформацією, вибух прогримів у під'їзді багатоповерхівки, де жив глава спортивної сфери Андрій Бойко. Доля зрадника поки невідома. Чекаємо новин від сил опору", - повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Як пише РІА Мелітополь, окупанти вже підтвердили, що Бойко контужений.

У Мелітополі прогримів вибух у будинку, в якому жив колаборант
Вибух стався в будинку, де жив колаборант Бойко / Фото РІА Мелітополь
У Мелітополі прогримів вибух у будинку, в якому жив колаборант

Нагадаємо, 3 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух у місці розташування російських окупаційних військ. За попередніми даними, в результаті вибуху була зруйнована частина захопленого окупантами заводу Рефма. Вибух був такої сили, що уламки розлетілися на два квартали.

25 жовтня в Мелітополі Запорізької області прогримів вибух в районі бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького.

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