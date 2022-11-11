У Мелітополі прогримів вибух у будинку, в якому жив колаборант

За попередньою інформацією, вибух стався вранці 11 листопада в під'їзді багатоповерхівки, де жив глава спортивної сфери Андрій Бойко. Він нібито контужений.
Вранці в п'ятницю, 11 листопада, в Мелітополі стався вибух у будинку, де жив колаборант - так званий начальник Департаменту культури і спорту Андрій Бойко.
"Голосно і гаряче почався ранок для чергового колаборанта в Мелітополі. За попередньою інформацією, вибух прогримів у під'їзді багатоповерхівки, де жив глава спортивної сфери Андрій Бойко. Доля зрадника поки невідома. Чекаємо новин від сил опору", - повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Як пише РІА Мелітополь, окупанти вже підтвердили, що Бойко контужений.
Нагадаємо, 3 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух у місці розташування російських окупаційних військ. За попередніми даними, в результаті вибуху була зруйнована частина захопленого окупантами заводу Рефма. Вибух був такої сили, що уламки розлетілися на два квартали.
25 жовтня в Мелітополі Запорізької області прогримів вибух в районі бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького.
Інші новини:
- В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: є прильоти по центру міста, спалахнула потужна пожежа
- Скандальний колаборант Кирило Стремоусов загинув: всі подробиці
- Тіло Стремоусова "зныкло" з місця ДТП: з'явилися дивні подробиці про загибель гауляйтера