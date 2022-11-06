РФ готує новий ракетний удар по Україні: Зеленський назвав ймовірні цілі

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Росія концентрує свої сили для можливого повторення масованих ударів по інфраструктурі.

"Цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони. Є збиті. Але, на жаль, є і попадання. Ми також розуміємо, що держава-терорист концентрує сили і засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. У тому числі і для цього Росії знадобилися іранські ракети. Готуємося відповідати", - підкреслив він в ході свого відеозвернення.

"Але також, будь ласка, зауважте: все частіше є повідомлення, що в Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій "Калібрів". Це дуже вагомий результат, забезпечений нашими захисниками", - сказав президент.

За його словами, "чим менше російського Чорноморського флоту, тим безпечніше в Чорному морі. І обов'язково буде такий день, коли ми зможемо відзвітувати, що забезпечили Україні повний захист від російської загрози як на морі, так і в небі".

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, в понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.

Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

Пізніше в мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня.

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