РФ готує новий ракетний удар по Україні: Зеленський назвав ймовірні цілі

Росія концентрує сили і засоби для можливого повторення масованих ударів, попередив президент.
Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Росія концентрує свої сили для можливого повторення масованих ударів по інфраструктурі.
"Цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони. Є збиті. Але, на жаль, є і попадання. Ми також розуміємо, що держава-терорист концентрує сили і засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. У тому числі і для цього Росії знадобилися іранські ракети. Готуємося відповідати", - підкреслив він в ході свого відеозвернення.
"Але також, будь ласка, зауважте: все частіше є повідомлення, що в Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій "Калібрів". Це дуже вагомий результат, забезпечений нашими захисниками", - сказав президент.
За його словами, "чим менше російського Чорноморського флоту, тим безпечніше в Чорному морі. І обов'язково буде такий день, коли ми зможемо відзвітувати, що забезпечили Україні повний захист від російської загрози як на морі, так і в небі".
Ракетний терор РФ
Нагадаємо, в понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.
Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.
Пізніше в мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня.
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