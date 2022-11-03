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РФ змінила цілі ракетних ударів: окупанти не хочуть повністю знищити електростанції - експерт

3 листопада 2022, 03:00

Російські окупанти намагаються знищити трансформаторні підстанції.

Світло, відключення світла, електроенергія, Свічка
РФ не намагається знищити повністю електростанції / Колаж фото УНІАН

Росія змінила тактику і цілі ракетних ударів. Тепер окупанти обстрілюють не самі електростанції, а трансформаторні підстанції, які видають від них електрику. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу в Укрінформі.

РФ тепер фокусує ракети на об'єктах, пов'язаних з генерацією.

"Причому, вони не намагаються пошкодити самі об'єкти, бити по Дамбах або турбінах. Вони фокусують свої удари на трансформаторних підстанціях, які відповідають за видачу електрики зі станції", — сказав Харченко.

Після таких атак, на думку експерта, знадобиться близько 10-15 годин для відновлення електропостачання. Попри те, що частини транспортної електромережі виявляються практично знищені, Українська енергосистема залишається повністю керованою.

Відключення світла в Україні

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко раніше говорив, що Україні потрібно готуватися до відключень електрики, водопостачання та опалення. Держава-агресор завдає ударів по критичній інфраструктурі країни.

В Укренерго заявили, що через обстріли Росією енергетичної інфраструктури 31 жовтня віялові відключення електроенергії чекають на всю Україну. Удари окупантів призвели до пошкодження обладнання мережі української енергосистеми в ряді регіонів.

1 листопада в Україні почалися аварійні відключення світла. У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях стали відключати електроенергію, щоб знизити навантаження на енергомережі.

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війна в Україні вторгнення Росії відключення ракетний удар відключення світла
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