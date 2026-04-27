Підготовка єдиного закону про зброю для цивільних осіб: у МВС розкрили подробиці

Коротко:
- Майбутній закон має бути єдиним для всієї країни
- Майбутній закон не може замінюватися підзаконними актами
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, як має готуватися до розгляду у Верховній Раді єдиний законопроект про зброю для цивільних осіб.
За його словами, обговорення документа вийде на новий етап уже найближчим часом. У консультаціях візьмуть участь представники ЗМІ, профільні експерти, народні депутати та військові. Такий формат, на думку міністра, дозволить зробити процес максимально відкритим і врахувати різні точки зору, пише УНІАН.
"Консультації відбудуться цього або наступного тижня. Ми хочемо залучити якомога ширше коло учасників, щоб це було загальнодержавне обговорення і щоб зрозуміти, на якому етапі ми перебуваємо", - пояснив Клименко.
Глава МВС підкреслив, що майбутній закон має бути єдиним для всієї країни і не може замінюватися підзаконними актами. Він зазначив, що йдеться про важливе питання безпеки громадян - як в умовах війни, так і в післявоєнний період.
За словами міністра, ключове завдання — виробити узгоджену позицію, яка забезпечить баланс між правами громадян і вимогами безпеки.
Легалізація зброї — головне
Як писав Главред, в Україні з новою силою розгорілися дискусії про легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї після серії резонансних інцидентів зі стріляниною, зокрема в Києві та Чернігові. На тлі війни та зростання психологічної напруженості в суспільстві питання контролю за обігом зброї знову стало одним із ключових у публічному просторі.
В Україні потрібно прийняти закон про легалізацію обігу вогнепальної зброї серед населення. Початок повномасштабної війни істотно "лібералізував" процес отримання зброї, але тепер це час легалізувати, повідомляв ще у 2022 році міністр оборони Олексій Резніков.
До речі, у березні 2021 року Рада провалила законопроекти про легалізацію короткоствольної зброї.
Про особу: Ігор Клименко
Ігор Володимирович Клименко — український державний діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня по 7 лютого), з 2019 по 2023 рік — голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".
