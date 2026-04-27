З ким Україна дивитиметься Євробачення 2026: у Мірошниченка з’явилася зіркова підмога

Традиційний коментатор Євробачення Тимур Мірошниченко опинився у зірковій компанії.

Євробачення 2026 — Тимур Мірошниченко / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тимур Мірошниченко, Євробачення

Коли відбудеться Євробачення 2026

Хто коментуватиме Євробачення у 2026 році

Найпопулярніший міжнародний пісенний конкурс"Євробачення" відбудеться у Відні вже зовсім скоро. Суспільне повідомило, хто складе компанію традиційному коментатору Тимуру Мірошниченку.

Коли дивитися Євробачення 2026

Півфінали пісенного конкурсу відбудуться 12 і 16 травня, а фінал — 18 травня. Пряма трансляція Євробачення-2026 розпочнеться на телеканалі "Суспільне Культура" о 22:00. Також конкурс транслюватиметься на "Радіо Промінь", сайтах "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення", а також на офіційному YouTube-каналі "Євробачення Україна".

Євробачення 2026 — LELEKA представлятиме Україну на конкурсі / фото: instagram.com, Євробачення Україна

Хто коментуватиме Євробачення 2026

Традиційно супроводжуватиме глядачів у світ пісенного конкурсу відомий ведучий Тимур Мірошниченко, а компанію йому складуть українські знаменитості. Допомагати коментувати будуть співачка та музичний продюсер "Дитячого Євробачення" Світлана Тарабарова, зірка Євробачення-2024 alyona alyona та гуморист Василь Байдак.

Коментатори Євробачення 2026 / фото: Суспільне

"Я дуже щасливий, що цього року до мене приєднається ця трійка. Вася Байдак уже був у всіх ролях, і мені здається, що всі за ним скучили, і я в тому числі. Це легендарне повернення в наш євробаченський ефір. Світлана Тарабарова вже багато років живе конкурсом як мама Дитячого Євробачення від України. Завдяки їй рівень нашої участі на дитячому конкурсі вийшов на якісно новий щабель. Я думаю, їй точно є що сказати і поділитися своїми думками та музичною експертизою. Ну і alyona alyona, яка минулого року увірвалася у світ коментаторів, ніби все життя в ньому й була. Я думаю, що це ще раз підкреслює, що Олена — людина з величезною кількістю талантів. Як казали: "нарешті з'явився хтось, хто може говорити так само швидко, як і Тимур Мірошниченко". Тому ми зможемо передати вдвічі більше інформації для глядачів", — поділився враженнями Тимур Мірошниченко.

Тимур Мірошниченко — коментатор Євробачення / фото: instagram.com, Тимур Мірошниченко

Учасниця "Євробачення-2024" alyona alyona також з радістю відгукнулася про можливість знову коментувати конкурс у компанії досвідченого колеги.

"Я щаслива повернутися до коментування Євробачення. Минулого року завдяки коментарям побачила, що наш тандем з Тимуром дуже сподобався людям. Для мене це було хвилююче, бо це дуже відповідально, але все вийшло. Сподіваюся, цього року буде ще краще. Дуже чекаю на 16 травня", — поділилася реперка.

Євробачення 2026 / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що кадри з весілля грузинсько-українського бізнесмена Ніки Ломії та української моделі викликали бурхливий інтерес у мережі. З'ясувалося, що до переїзду до Європи дівчина будувала модельну кар'єру в Харкові і навіть брала участь у конкурсі краси "Міс Україна".

Також Ніколас Карма поділився подробицями небезпечної операції, на яку йому довелося зважитися через давню травму. Причиною серйозних проблем став невдалий трюк, виконаний артистом ще кілька років тому, який призвів до періодичного паралічу пальців.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

