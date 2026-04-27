Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

З ким Україна дивитиметься Євробачення 2026: у Мірошниченка з’явилася зіркова підмога

Христина Трохимчук
27 квітня 2026, 14:37
Традиційний коментатор Євробачення Тимур Мірошниченко опинився у зірковій компанії.
Євробачення 2026 — Тимур Мірошниченко / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тимур Мірошниченко, Євробачення

Ви дізнаєтеся:

  • Коли відбудеться Євробачення 2026
  • Хто коментуватиме Євробачення у 2026 році

Найпопулярніший міжнародний пісенний конкурс"Євробачення" відбудеться у Відні вже зовсім скоро. Суспільне повідомило, хто складе компанію традиційному коментатору Тимуру Мірошниченку.

Коли дивитися Євробачення 2026

Півфінали пісенного конкурсу відбудуться 12 і 16 травня, а фінал — 18 травня. Пряма трансляція Євробачення-2026 розпочнеться на телеканалі "Суспільне Культура" о 22:00. Також конкурс транслюватиметься на "Радіо Промінь", сайтах "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення", а також на офіційному YouTube-каналі "Євробачення Україна".

відео дня
Євробачення 2026 — LELEKA представлятиме Україну на конкурсі
Євробачення 2026 — LELEKA представлятиме Україну на конкурсі / фото: instagram.com, Євробачення Україна

Хто коментуватиме Євробачення 2026

Традиційно супроводжуватиме глядачів у світ пісенного конкурсу відомий ведучий Тимур Мірошниченко, а компанію йому складуть українські знаменитості. Допомагати коментувати будуть співачка та музичний продюсер "Дитячого Євробачення" Світлана Тарабарова, зірка Євробачення-2024 alyona alyona та гуморист Василь Байдак.

Коментатори Євробачення 2026 / фото: Суспільне

"Я дуже щасливий, що цього року до мене приєднається ця трійка. Вася Байдак уже був у всіх ролях, і мені здається, що всі за ним скучили, і я в тому числі. Це легендарне повернення в наш євробаченський ефір. Світлана Тарабарова вже багато років живе конкурсом як мама Дитячого Євробачення від України. Завдяки їй рівень нашої участі на дитячому конкурсі вийшов на якісно новий щабель. Я думаю, їй точно є що сказати і поділитися своїми думками та музичною експертизою. Ну і alyona alyona, яка минулого року увірвалася у світ коментаторів, ніби все життя в ньому й була. Я думаю, що це ще раз підкреслює, що Олена — людина з величезною кількістю талантів. Як казали: "нарешті з'явився хтось, хто може говорити так само швидко, як і Тимур Мірошниченко". Тому ми зможемо передати вдвічі більше інформації для глядачів", — поділився враженнями Тимур Мірошниченко.

Тимур Мірошниченко — коментатор Євробачення / фото: instagram.com, Тимур Мірошниченко

Учасниця "Євробачення-2024" alyona alyona також з радістю відгукнулася про можливість знову коментувати конкурс у компанії досвідченого колеги.

"Я щаслива повернутися до коментування Євробачення. Минулого року завдяки коментарям побачила, що наш тандем з Тимуром дуже сподобався людям. Для мене це було хвилююче, бо це дуже відповідально, але все вийшло. Сподіваюся, цього року буде ще краще. Дуже чекаю на 16 травня", — поділилася реперка.

Євробачення 2026 / інфографіка: Главред

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Тімур Мірошниченко Євробачення-2026
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Великдень 2026
Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиСвяткове менюЛегкі десертиНапої

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти